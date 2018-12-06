Turuncular, kırmızılar: Renkli gece

Bir kozmetik firmasının her yıl tekrarlanan geleneksel etkinliği önceki akşam New York'ta yapıldı. Etkinliğe moda ve sanak dünyasının ünlüleri katıldı. Konuklar etkinlikten ayrılırken incecik gece elbiselerinin üzerine kalın paltolarını giyerek koşar adım araçlarına gitti.
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