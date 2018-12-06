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Turuncular, kırmızılar: Renkli gece

Gösteri dünyasının ünlü kadınları en şık kıyafetleri içinde bir araya geldi.

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:
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Turuncular, kırmızılar: Renkli geceNext

Bir kozmetik firmasının her yıl tekrarlanan geleneksel etkinliği önceki akşam New York'ta yapıldı. Etkinliğe moda ve sanak dünyasının ünlüleri katıldı. Konuklar etkinlikten ayrılırken incecik gece elbiselerinin üzerine kalın paltolarını giyerek koşar adım araçlarına gitti.

İşte geceden objektiflere takılanlar.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: kırmızı halı , etkinlik , new york

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