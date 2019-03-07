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    Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi

    Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin tarihini verdi.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    07.03.2019 - 08:11 | Son Güncelleme:
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    Türkiyeyi uyarmıştı Deprem için tarih verdiNext

    Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

    Etiketler: Türkiye , deprem tahmini

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