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'Tombul kuÄŸu' üç çocuklu prensese dönüÅŸtü

GenÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda balÄ±k etli olan DÃ¼ÅŸes'in Ã¼Ã§ Ã§ocuklu ve incecik bir kadÄ±n haline gelmesinin sÄ±rlarÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
03.11.2018 - 10:20 | Son GÃ¼ncelleme:
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Tombul kuÄŸu Ã¼Ã§ Ã§ocuklu prensese dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼Next

Â Ä°lk kez doÄŸum yaptÄ±ktan sadece birkaÃ§ ay sonra dÃ¼mdÃ¼z karnÄ± ve incecik siluetiyle bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekmiÅŸti Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton. Ä°kinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini dÃ¼nyaya getirdikten sonra da durum deÄŸiÅŸmedi. DÃ¼ÅŸes, sanki Ã¼Ã§ tane bebek dÃ¼nyaya getiren kendisi deÄŸilmiÅŸ gibi ince hatta zayÄ±f gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Hem de sadece birkaÃ§ hafta sonra. DÃ¼nyada milyonlarca kadÄ±n onun bunu nasÄ±l baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyordu. Sonunda Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ bebek doÄŸurmasÄ±na raÄŸmen bu kadar incecik olmasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, BACKGRID UK, BACKGRID USA, AVALON

Etiketler: kate middleton , cambridge dÃ¼ÅŸesi catherine , prens william

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