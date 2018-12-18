Terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

Drone ile çekilen görüntülerde, YPG/PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arap'ta Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonda zırhlı araçların geçişini engellemek için hendek ve tünel kazdığı görüldü.
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