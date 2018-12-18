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    Terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

    Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'ta (Kobani) hendek ve tünel kazma faaliyetleri görüntülendi.

    Fotoğraflar: AA
    18.12.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:
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    Terör örgütü YPG/PKKnın kazdığı hendek ve tüneller görüntülendiNext

    Drone ile çekilen görüntülerde, YPG/PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arap'ta Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonda zırhlı araçların geçişini engellemek için hendek ve tünel kazdığı görüldü.

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