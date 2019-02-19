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Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...
Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edilmişti. Bugün iki uygulama daha ortaya çıktı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor.
Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
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