Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 00:48,/
Telefonların gizli kalan sıra dışı özellikleri
iPhone'unuzu açıp yapacağınız bu minik ayarla telefonunuzla ilgili çok önemli bir şey öğreneceksiniz.
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1
Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli!
2
Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.
3
Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!
4
Pek çok kişi farkında değil ama kullandığınız telefonun flaşını açtığınızda aslında şaşıracağınız çok önemli bir şey var!
5
Kullandığınız telefonda (iPhone'un herhangi bir modelinde) önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.
6
Ardından ekrana resimde gördüğünüz üzere böyle bir seçenek geliyor. Peki bu adımdan sonra ne yapacağız?
7
Siz parmağınızı yavaşça yukarı doğru kaydırdığınızda beyaz renk artıyor ve flaştaki değişimi görmeye başlıyorsunuz.
8
Yanan flaşın parlaklığı artıyor. Yani fenerinizin daha çok aydınlatmasını istiyorsanız bu ayardaki kutular tamamen beyaz olmalı.
Daha bitmedi!
9
Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!
10
Telefonunuzu açın ve önce arama butonuna basın. Ardından numara girdiğiniz tuş takımı ekranına gelin. Şimdi sonraki adıma geçelim...
11
Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra kontrol edin, eğer buradaki gibi rakam ve sembolleri doğru yazdıysanız bir sonraki adıma geçin.
12
Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz. Yani bu sembol ve rakamları girdikten sonra arama butonuna basmanız yeterli.
13
Bu şekilde gizli kalan bir özellik aktif hale gelmiş oluyor. Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle görünüyor.
14
Ekranda pek aşina olmadığınız birçok ayar bulunuyor. Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.
15
LTE bölümünü seçtikten sonra ise karşımıza resimde gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Ama işimiz elbette burada bitmiyor!
16
Karşımızdaki bu ekranda diğer ayarlara bakmaksızın doğrudan Serving Cell Meas seçeneğine dokunup devam ediyoruz.
17
Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Bizi ilgilendiren kısmı aslında rsrp0 olan bölüm...
18
rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.
19
Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!
Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...
20
Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
21
Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
22
Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!
23
Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?
24
Önce Ayarlar altından Genel'e girin.
25
Daha sonra Klavye'yi seçin.
26
Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
27
Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.
28
Japonca'yı seçin.
29
Daha sonra da Kana'yı...
30
Bitti'e basın...
31
Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.
32
Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.
33
Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.
34
İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!
35
Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!
Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.
36
Erişilebilirlik'e dokunun.
37
AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...
38
En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...
39
6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.
40
Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...
41
Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...
42
Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.