Telefonlarda 'Rus' tehlikesi: Hızla yayılıyor, görürseniz silin!
Telefon sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Ayrıca Rusya'dan yayılan Riltok adlı mobil zararlı yazılımın yeni sürümlerinin ortaya çıkmasıyla banka hesap bilgileri çalınıyor, hesaplar boşaltılıyor.
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