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    Haberler >Teknoloji>Telefonlarda 'Rus' tehlikesi: Hızla yayılıyor, görürseniz silin!

    Telefonlarda 'Rus' tehlikesi: Hızla yayılıyor, görürseniz silin!

    Telefon sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Ayrıca Rusya'dan yayılan Riltok adlı mobil zararlı yazılımın yeni sürümlerinin ortaya çıkmasıyla banka hesap bilgileri çalınıyor, hesaplar boşaltılıyor.

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    28.06.2019 - 01:25 | Son Güncelleme:
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    Telefonlarda Rus tehlikesi: Hızla yayılıyor, görürseniz silinNext

    Rusya'dan yayılan tehlike hızla dünyayı sarıyor. Telefonunuzdan banka hesabınıza girip her şeyinizi boşaltıyor...

    Etiketler: teknoloji

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