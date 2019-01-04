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    Haberler >Teknoloji>Telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren önemli uyarı

    Telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren önemli uyarı

    Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    04.01.2019 - 11:12 | Son Güncelleme:
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    Telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren önemli uyarıNext

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Etiketler: güney kore

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