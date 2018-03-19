Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Instagram'da hikayelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? Whatsapp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...
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