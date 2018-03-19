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    Haberler >Teknoloji>Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

    Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

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    Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    19.03.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:
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    Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlarNext

    Instagram'da hikayelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? Whatsapp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

    Etiketler: teknoloji , telefon , bilim

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