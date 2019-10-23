Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.