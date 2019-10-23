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    Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

    TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

    Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/DHA
    23.10.2019 - 12:05 |Son Güncelleme:
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    Tekirdağda deniz 25 metre çekildiNext

    Etiketler: deniz anası , deniz çekilmesi , haberler , son dakika haberler
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