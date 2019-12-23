‘Tek istediğim kızımın konuşması’

Almanya’nın Braunschweig şehrinde yaşayan Selda ve Turgay Torum, 2015’te dünyaya gelen kızları Mira’nın davranış bozuklukları göstermesi ve 2 buçuk yaşına gelmesine rağmen hiç konuşmamasından şüphelenince hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde Mira’ya otizm teşhisi konuldu. Bunun üzerine Almanya’da bir süre eğitim alan Mira’nın gelişim göstermediğini fark eden aile büyük endişe yaşarken, yakınları, Türkiye’deki bir rehabilitasyon merkezinde aynı problemleri yaşayan çocukların sağlığına kavuştuğunu söyledi.
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Torum çifti de bunun üzerine yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol katederek Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki merkeze gitti.Merkezde duyu bütünleme, spor eğitimi, atla terapi ve bireysel eğitim almaya başlayan Mira’nın ailesi, çocuklarının hayvanat bahçesini aratmayan okul ortamında mutlu olduğunu ve kısa sürede gelişim göstermeye başladığını söyledi.
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Tek isteğinin kızının konuşması olduğunu belirten Selda Torum, şunları söyledi: “Aslında Mira’nın bebekliğinden beri birçok problem yaşıyorduk. 2 buçuk yaşına kadar konuşmaması sebebi ile bir problemin olduğunu anladık. Ondan sonraki hastane süreçlerinin ardından otizmli bir çocuğumuzun olduğunu öğrendik. Bunu kabullenemedik. Ama yavaş yavaş farkındalık oluştu. Daha sonra arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldik. Memnun da kaldık. Mina Almanya’da eğitim aldığı anaokulunda hâlâ tedavi görüyor ama kalabalık bir grupla eğitim aldığı için fazla bir faydasını göremedik. Onun için buradayız. Burası kendi vatanımız. Burada çocuğumuzun tek dilde alacağı eğitimin daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü evde Türkçe konuşuyoruz. Burada da konuşur diye umut ediyoruz.”
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Kızının aldığı eğitimle kısa sürede daha önce duymadıkları sesler çıkartmaya başladığını ifade eden baba Turgay Torum ise, şöyle konuştu: “Bir arkadaşım video gönderdi. Bir haber videosuydu. Videoda yine Almanya’da yaşayan bir aile konuşamayan çocukları için buraya gelmişti. Bizim çocuğumuz da sadece konuşamıyor. Biz de endişelendiğimiz için buraya karar verdik.”
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“Almanya’da 2 buçuk yaşından beri otizm adı altında bir anaokuluna gidiyorlar. Ama bize kimse otizmin ne olduğunu orada anlatamadı. Bize otizmin tanımı yapılırken davranış bozukluklarının olduğu söyleniyor. Ama bizim çocuğumuz otizmin tersine, gelip bize yaklaşıyor. Bu nedenle haberleri gördük hemen buraya geldik. Çok hızlı oldu. Geldiğimize pişman değiliz. Burada muhteşem bir ortam var. Çocuğumuz burada kendisini hayvanat bahçesinde zannediyor. Kısa sürede aldığı eğitimin faydasını gördük. Biraz daha açıldı. Sürekli sesler çıkartmaya başladı.”