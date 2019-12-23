‘Tek istediğim kızımın konuşması’

Tek isteğinin kızının konuşması olduğunu belirten Selda Torum, şunları söyledi: “Aslında Mira’nın bebekliğinden beri birçok problem yaşıyorduk. 2 buçuk yaşına kadar konuşmaması sebebi ile bir problemin olduğunu anladık. Ondan sonraki hastane süreçlerinin ardından otizmli bir çocuğumuzun olduğunu öğrendik. Bunu kabullenemedik. Ama yavaş yavaş farkındalık oluştu. Daha sonra arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldik. Memnun da kaldık. Mina Almanya’da eğitim aldığı anaokulunda hâlâ tedavi görüyor ama kalabalık bir grupla eğitim aldığı için fazla bir faydasını göremedik. Onun için buradayız. Burası kendi vatanımız. Burada çocuğumuzun tek dilde alacağı eğitimin daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü evde Türkçe konuşuyoruz. Burada da konuşur diye umut ediyoruz.”