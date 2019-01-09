Talihsiz Kate

Modern çağların masal prensesi... Yıllarca bekledi, ama sonunda hayatının aşkıyla yani Prens William ile evlendi. Gelin gittiği İngiliz kraliyet ailesindeki yerini özellikle de üç çocuk dünyaya getirdikten sonra sağlamlaştırdı. Her giydiği olay, gittiği her yerde gözler onun üzerinde... Dadıları, hizmetçileri, moda danışmanları, kısacası her şeyi var. Hepsinden de önemlisi onu çok seven ve aradan geçen yıllara rağmen hala aşk dolu gözlerle ona bakan bir kocası... Ülkesinin gelecekteki kralı... Ama bütün bunlara rağmen Kate Middleton'ın talihsiz olduğu bir konu var.
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