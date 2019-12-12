Son dakika haberi... Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar

"Akla gelen, 'Bunlar Yunan askeri kıyafeti giyen başka birisi olabilir mi?' sorusunu da şöyle yanıtlıyor, 'Hayır olma ihtimali çok düşük. Bu naklin yapıldığı yere çok yakın bir yerde Yunan güvenlik güçlerinin gözetleme kulesi var. Onlar farkına varmadan o bölgede mültecilerin Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmesi mümkün değil.'