Son dakika haberi... Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar
Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, 'Yunanistan'ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
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Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
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CNN TÜRK Berlin temsilcisi görüntüleri şöyle yorumladı:
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"TÜRKİYE'NİN İDDİASINI KANITLAYAN ÖNEMLİ BİR BELGE"
"Bu görüntü aslında Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde ısrarla üzerinde durduğu, Yunanistan'ın mültecileri geri gönderdiği iddiasını kanıtlayan önemli bir belge."
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"Der Spiegel'in ulaştığı bu videoda, mültecilerin botlarla Yunanistan'dan Türkiye'ye götürüldüğünü görüyoruz."
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"Steffen Lüdke isimli bir gazetecinin ulaştığı bir video, bir ajans tarafından deşifre edilmeye çalışıldı. "
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"Botların 4 metre boyunda olduğu, üzerinde asker kıyafetli kişiler tarafından alınan mültecilerin Türkiye tarafına geri getirildiğini görüyoruz."
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YUNAN ORDUSUNA AİT KIYAFETLER
"Lüdke, botta nakil yapan askerleri incelemiş. Bunların üzerindeki kıyafetlerin, Yunan ordusuna ait askeri kıyafetler olduğunun altını çiziyor. Ancak kıyafetlerde rütbe yok."
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"Akla gelen, 'Bunlar Yunan askeri kıyafeti giyen başka birisi olabilir mi?' sorusunu da şöyle yanıtlıyor, 'Hayır olma ihtimali çok düşük. Bu naklin yapıldığı yere çok yakın bir yerde Yunan güvenlik güçlerinin gözetleme kulesi var. Onlar farkına varmadan o bölgede mültecilerin Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmesi mümkün değil.'
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VİDEOYU İZLEMEK BİLE İSTEMEDİLER!
"Der Spiegel muhabiri Lüdke, Yunan yetkilileri arıyor ama videoyu izlemek bile izlemiyorlar."
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'Yunan yetkililer videoyu izlemiyor, herhangi bir açıklamada bulunmuyorlar. Bu da iddiaların doğrulanması konusunda önemli bir ipucu daha veriyor."
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Yunanistan'dan skandal hareket: Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar
Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.