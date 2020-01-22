Sınırı aştı ölü sayısı artıyor! Çin'e dikkat çeken çağrı: Açıkla!
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ölü sayısı 17'ye ulaşırken Çin'e dikkat çeken bir çağrı geldi: Tüm bilgileri açıkla!
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Koronovirüs nedir, nasıl ortaya çıktı, belirtileri neler, nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? İşte gizemli virüsle ilgili bilinenler...
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.
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Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını bildirdi.
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ÖNEMLİ UYARI
Yetkililer, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtirken, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.
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Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.
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TÜM BİLGİLERİ AÇIKLA ÇAĞRISI
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'e, ana karada ortaya çıkan yeni bir koronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgileri vermesi ve virüsün yayılmasını engellemek için Tayvan'la çalışması çağrısında bulundu.
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Tayvan lideri Tsai, gazetecilere, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve belirtileri zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni virüs salgına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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SİYASİ KAYGI MI?
Tsai, "Tayvan'ın uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Buradaki 23 milyon insan, dünyanın her köşesindeki diğer tüm insanlar gibi, kendi sağlıklarına yönelik tehditlerle karşı karşıya.
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Uluslararası toplumun bir üyesi olarak özellikle Çin'e, salgının durumu konusunda şeffaf olma ve salgınla ilgili kesin bilgileri Tayvan'la paylaşma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.
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Bilgi paylaşımının Çin halkının sağlığı açısından da önemli olduğuna işaret eden Tsai, Pekin'in "siyasi kaygılarını kendi halkının korunmasının önüne geçirmemesi gerektiğini" söyledi.
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Tsai, kısa süre önce Vuhan kentinden dönen Tayvanlı hastanın iyileştiği bilgisini de paylaştı.
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YOLCULARA SEYAHAT YASAĞI
Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.
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Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.
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ÇİN SINIRLARINI DA AŞTI
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı. Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.
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Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.
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Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.
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KORONAVİRÜS NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre coronavirüs hayvanlardan insana geçen geniş bir grup hayvan virüsünden oluşuyor. Uzmanlar ve bilim insanı Leo Poon, coronavirüsünün SARS virüsünün kuzeni olduğunu belirtti.
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NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ilk defa bilim insanı Leo Poon tarafından deşifre edilen coronovirüse karşı bir çok ülke nasıl tedbir alacağını tartışırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsle ilgili durum raporu yayınlayarak isteyen ülkelere destek vereceğini belirtti. Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünde çalışan bilim insanı Leo Poon antibiyoiklerin etkili olamadığı virüsün, SARS virüsünün kuzeni olduğunu açıkladı.
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VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
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NASIL BULAŞIYOR VE TEDAVİSİ NEDİR?
Grip hastalığı gibi insandan insana bulaşıyor ve bağışıklık sistemi düşük insanları daha ağır etkiliyor. Virüsün sebep olduğu hastalığın tedavisinde net bir tedavi bulunmuyor, yetkililer tedavi için grip veya soğuk algınlığında kullanılan tedavi yöntemlerini tavsiye ediyorlar. Coronavirüsünden dolayı hastalığa yakalananlara bolca sıvı, dinlenme ve uyku tavsiye ediliyor. Belirtiler kötüleştiği zaman aynı soğuk algınlığındaki gibi doktora gidilmesi tavsiye ediliyor.
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Henüz virüsün neden olduğu hastalık için bir aşı bulunmuyor, coronavirüsünü kapmamak için ellerin sürekli yıkanması ve temizliğe önem verilmesi gerekiyor. Virüsün ev hayvanlarına da bulaşabileceği öngörülüyor ve ev hayvanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.