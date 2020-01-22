Sınırı aştı ölü sayısı artıyor! Çin'e dikkat çeken çağrı: Açıkla!

NASIL BULAŞIYOR VE TEDAVİSİ NEDİR? Grip hastalığı gibi insandan insana bulaşıyor ve bağışıklık sistemi düşük insanları daha ağır etkiliyor. Virüsün sebep olduğu hastalığın tedavisinde net bir tedavi bulunmuyor, yetkililer tedavi için grip veya soğuk algınlığında kullanılan tedavi yöntemlerini tavsiye ediyorlar. Coronavirüsünden dolayı hastalığa yakalananlara bolca sıvı, dinlenme ve uyku tavsiye ediliyor. Belirtiler kötüleştiği zaman aynı soğuk algınlığındaki gibi doktora gidilmesi tavsiye ediliyor.