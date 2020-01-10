Kriz oraya sıçradı... Sürpriz hamle... Trump'a soğuk duş
ABD ile İran arasındaki gerilimden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Krizin ateşi düşmeye başlarken ABD'den Tahran yönetimine müzakere masası daveti geldi. Dün Trump'ın NATO'ya çağrısı dikkat çekerken AB'den de bölgeye daha fazla müdahillik konusunda işaretler gelmeye başladı. Ruhani de AB'ye önemli bir çağrı yaptı. Trump ABD'nin bölgeden çekilebileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan sürpriz bir gelişme yaşandı ve ABD ile İran'ın gerilimi yeni bir cepheye sıçradı. İki ülkeden de karşılıklı hamleler geldi. Gözler ABD'nin bölgedeki askeri üslerine dönerken ABD'nin ülke ülke asker sayısı da ortaya çıktı... Son gelişme ise Trump'a soğuk duş yaşattı. İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...
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ABD ile İran arasındaki kriz dinmeye başlarken yeni hamleler gelmeye devam ediyor...
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini ifade etti. Michel, 1 Ocak'ta AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.
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Michel, 500 milyon nüfuslu AB'nin, ekonomik bir güç olarak uluslararası sorunlara ve bilhassa İran ve Irak'ta yaşanan olaylara daha yoğun müdahil olması gerektiğini vurgulayarak, "AB'nin o bölgede önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Avrupa Birliğinin, dünya meselelerine dair ağır bir sorumluluğu olduğunu dolayısıyla ABD'nin siyasetinden bağımsız bir tutum alarak istikrar ve barış için çalışması gerektiğini söyledi.
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, AB'nin bölge meseleleriyle ilgili bağımsız bir pozisyon almasını istedi. Kanunlara saygı gösterilmeden bölgenin güvenliğinin mümkün olmadığını ve tüm dünyayı ilgilendiren cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var. AB, ABD'nin yanlış siyasetinden bağımsız doğru bir tutum alarak dünyanın ve bölgenin istikrar ve barışı için çalışmalıdır. Bu tür şartların gerçekleşmesi halinde Tahran tereddütsüz bir şekilde AB'nin yanında duracaktır." ifadelerini kullandı.
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Bölge halklarının, ABD'nin adımları nedeniyle öfkeli olduğunu ve Irak Parlamentosunun bu ülkenin askerlerini çekmesiyle ilgili kararının müdahaleciliğe karşı kesin bir cevap olduğunu savunan Ruhani, "Hepimiz başına buyruk davranan ABD'nin bilgi yetersizliğinden kaynaklı yanlışlarını ve gerginlik üreten adımlarını yasalara bağlı hale getirmek için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.
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Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı, Şeyh Temim ile görüşmesinde bölgedeki güvenliği korumanın tek yolunun komşular arasındaki iş birliği ve yabancıların müdahalesinin engellenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "ABD cevap vermek isterse çok daha büyük ve tehlikeli bir yanıtla karşı karşıya kalacaktır. Siyasi hayatları hatalarla dolu ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum."
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Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile de telefon görüşmesi yapan Ruhani, bölgedeki birçok tehlikeli gelişmenin ABD yaptırımlarından kaynaklı olduğunu savunarak, "Tüm dost ülkelerin ABD'nin yasa dışı adımlarına karşı uygun bir tavır alarak onu yasalara uymaya mecbur bırakmasını ümit ediyorum. Dünyanın canice adımları kabul etmediğini ABD'ye anlatmalı ve bunu anlamasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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Ramaphosa da Süleymani'nin ölümü nedeniyle Ruhani'ye başsağlığı diledi. Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı. İki lider, uçağın düşüş nedeniyle ilgili detaylı incelemelerin süratle yapılmasının zaruretine vurgu yaptı. Zelenskiy, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkması için uluslararası protokollere göre iki ülkenin ortak teknik heyetler oluşturmasını ve iş birliği yapmasını istedi.Ruhani de İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına olayın araştırılması için iki ülkenin uzmanlarından müteşekkil bir ekibin oluşturulması için talimat vereceğini söyledi.
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DÜN NATO SİNYALİ VERDİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
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NATO'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, ikilinin, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.
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NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.
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NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı. Trump, dün düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.
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TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri askerleri Ortadoğu’dan ayrılabilir, onların yerine ise NATO askerleri gidebilir” ifadeleri dikkat çekti.
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RUHANİ'DEN YENİ TEHDİT
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından ülkesinin Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, "ABD'nin başka bir hata yapması durumunda çok sert cevapla karşılaşacağını" söyledi.
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüşen Ruhani, Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırının Birleşmiş Milletler'in 51. Maddesi'ne uygun olduğunu belirtti. ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini "terör girişimleri" olarak değerlendiren Ruhani, "ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır." ifadelerini kullandı.
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Ruhani, Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti.
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İngiltere Başbakanı Johnson ise konuşmasında, son bir haftada meydana gelen olaylardan duyduğu endişeyi dile getirerek, tarafları tansiyonu düşürmeye davet etti. Johnson, Londra-Tahran ilişkilerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu ve uluslararası güvenliğin güçlenmesi için nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurguladı.
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ABD, İran ile ciddi müzakereler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
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ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyine sunduğu mektupta, ülkesinin "uluslararası barışın ve güvenliğin daha da tehlikeye girmesini veya İran rejiminin tansiyonu tırmandırmasını önlemek amacıyla" müzakerelere hazır olduğunu yazdı.
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Craft, mektubunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin, ülkelerin meşru müdafaa haklarını kullanmak için attıkları herhangi bir adımı BM Güvenlik Konseyine "derhal bildirmesini" gerektiren BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşrulaştığını savunarak ABD'nin Orta Doğu'daki personelini ve çıkarlarını korumak için "gerekirse" ilave eyleme geçeceğini belirtti.
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi de Konseye yazdığı mektupta, ABD'nin İran'a ağır ekonomik yaptırımları sürdürürken müzakere önerisinde bulunmasının "inanılmaz" olduğunu kaydetti.
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Ravançi, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasının da BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde meşru olduğunu belirterek, "Tahran, Irak'taki Amerikan üssünü hedef alan ölçülü ve orantılı askeri yanıt ile meşru müdafaa hakkını kullanmasının ardından gerilimin tırmandırılması ya da savaş arayışında değil." ifadesini kullandı.
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İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik operasyonun, "titizlikle düzenlendiğini, askeri hedefleri nişan aldığını, dolayısıyla beraberinde bölgedeki sivil mülklere ve sivillere zarar vermediğini" bildirdi.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
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Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuş ve en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
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ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.
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SÜRPRİZ DEYRİZOR HAMLELERİ
İran, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında ölmesinin ardından, bir yandan Deyrizor'da rejim safında savaştırdığı yabancı teröristleri takviye ederken, diğer yandan ilk kez yerel güçlerden paralı asker topluyor. Bunun karşısında ABD, Haseke’deki üslerinden Deyrizor’a destek güç gönderiyor.
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İran, Beşşar Esad rejimi ordusuyla ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri’nin batısında devam eden askeri varlığında taktik değişiklikler yapıyor. ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine, hafta başında Deyrizor’daki ana karargah ve bazı askeri noktalarında konuşlu terörist unsurları ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştiren İran, şimdi Araplardan silahlı güç kurma yoluna gidiyor.
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İranlı komutanlar, işsizlik ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Deyrizor’da, aylık 160 bin Suriye lirası (Yaklaşık bin 100 lira) maaş vaadiyle son 3 günde 2 bin 500 yerel Arap sakininin kaydını aldı. Katılımlar, ilk etapta Şukari, Hamdan, Hari ve Saadia köylerinden oldu.
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İran’ın Suriye’de Araplardan silahlı güç kurması anlamında bu uygulama, bir ilk niteliği taşıyor. İran’ın Pakistan ve Afganistan kökenli Şiileri Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinde savaştırarak kullanma siyaseti, Süleymani’nin öldürülmesinden sonra da devam ediyor.
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Bu çerçevede, İran Devrim Muhafazları Ordusu mensuplarının komutasındaki Fatimiyyun Tugayı adlı terörist grup, ülkenin farklı yerlerinden Afganistan kökenli unsurlarını, Deyrizor kırsalının Şamiye bölgesine sevk etmeye başladı. Uzun süredir Deyrizor’da faaliyet gösteren örgüt, Ayyaş ve Harabaş mıntıkaları çevresine hendekler kazıyor.
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Irak ve Lübnan Hizbullahı'nın silahlı unsurları da Sina, Maseken, Maari, Kudüs Hastanesi ve Badia’daki yerleşim bölgelerinde kontrollerini artırarak, çoğu zaman giriş çıkışlara izin vermiyor. Ayrıca hastane ve sağlık noktalarında keskin nişancı teröristler konuşlandırıldı.
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İran destekli gruplar zaman zaman, terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki kalıntılarıyla da çatışıyor. İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve ABD tarafından hedef alınma olasılığı, bölge halkını huzursuz ediyor.
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Çok sayıda aktivist ve yerel sivil meclis üyesi, İran güçleri ve rejim ordusu unsurlarının bölgeyi terk etmesi için gösteri yapmayı planlıyor. Gösterinin temasını, “Rejim ve İran gitmeden, barış ve istikrar gelmez” şeklinde belirleyen aktivistler, gelecek hafta cuma günü barışçıl bir eylem yapmaya hazırlanıyor.
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ABD DE TAKVİYE GÖNDERDİ
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Suriye’deki askeri faaliyetlerini, petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden YPG/PKK’yı korumaya odaklayan ABD ordusu, tahkimatlarını sürdürüyor.
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ABD, Haseke’deki Şeddadi askeri askeri üssünden, çok sayıda askerle onlarca zırhlı araç ve tırı, Deyrizor’daki üslere gönderdi. Ayrıca, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Simelka sınır kapısından Suriye’ye giren yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi.
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Konvoyun gelişi, AA tarafından görüntülendi. ABD, önceki akşam Deyrizor kırsalında yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ile Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını, olası İran saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlarla güçlendirmişti. Roketatarların yerleştirilmesinden sonra, dün İranlı gruplar Koniko'nun yakınlarını 3 havan topu atışıyla taciz etti.
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DEYRİZOR'UN KONUMU
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
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Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esad rejiminin eline geçti. Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
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Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
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BÖLGEDEKİ ABD VARLIĞI
İran'ın balistik füzelerle ABD'nin Irak'taki 2 askeri üssünü vurması üzerine gözler Tahran yönetiminin menziline girebilecek ABD'nin bölgedeki diğer üslerine çevrildi. ABD'nin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne 27 Aralık'ta Irak'taki Şii milis güçlerince düzenlendiği iddia edilen füze saldırı sonrası Washington ve Tahran yönetimi Irak üzerinden birbirlerinin hedeflerini vurdu.
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Son olarak İran, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed ve kuzeydeki Erbil'de bulunan askeri üslerini balistik füzelerle hedef aldı.
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun saldırıdan sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, "ABD güçleri sahip oldukları teknolojiye rağmen füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isabetle vurdu." dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump ise dün düzenlediği basın toplantısında İran'ın füze saldırısında hiçbir ABD'linin zarar görmediğini açıkladı. Bu arada Trump'ın konuşmasında barışa yönelik ılımlı mesajlar vermesiyle bölgede gerginlik nispeten düşmüş görünüyor.
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FÜZELER NEREDEN FIRLATILDI ?
İran'ın ABD üslerine saldırısıyla ilgili değerledirmeler ise sürüyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın 3 bölgesinden Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse 16 füze fırlatıldığını belirtirken, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini aktardı.
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İran basınında çıkan haberlere göre Tahran, ABD üslerine yönelik füzeleri Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinin İslamabadi Garb kentinden ateşledi. İslamabadi Garb, Ayn el-Esed'den 550 kilometre, Erbil'den ise 350 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Haberlerde saldırıda İran tarafından üretilen Kıyam ve Zülfikar füzelerinin kullanıldığı iddia edildi.
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İran, buna benzer bir saldırıyı 8 Eylül 2018'de gerçekleştirmiş ve kendisine muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisinin (İKDP) Erbil'in Koysancak ilçesinde bulunan askeri kampını hedef almıştı.
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Kampa isabet edilen balistik füzeler İran'dan Erbil'e yakın bir bölgede fırlatılmış, saldırıda 16 İKDP'li hayatını kaybetmiş, onlarcası da yaralanmıştı. Son saldırı ile İran, ABD'nin başta Irak olmak üzere Körfez ülkeleriyle Afganistan'daki üslerini sahip olduğu uzun menzilli füzelerle vurabileceği mesajını verdi.
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İRAN'IN SAHİP OLDUĞU FÜZELER
ABD Savunma İstihbarat Ajansının, Tahran'ın askeri gücüne ilişkin Ağustos 2019'da yayımladığı raporda İran, "Orta Doğu'da en büyük füze gücüne sahip ülke" olarak tanımlanıyor.
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Raporda, İran silahlı kuvvetlerinin envanterinde kısa, orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yer aldığı, bu füzelerle İran'dan 2 bin kilometre mesafedeki hedeflerin vurulabileceği aktarılıyor. Ajansın paylaştığı verilere göre, İran'ın Şahab-1 balistik füzesi 300 kilometre, Şahab-2 füzesi 500 kilometre, Şahab-3 ise 2 bin kilometre menzile sahip.
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Fatih-110 füzesinin de 300 ila 500 kilometre menzili bulunuyor. Ayrıca 800 kilometre menzile sahip Zülfikar ve 750 kilometre menzilli Kıyam-1 füzeleri bulunuyor. İran ordusu envanterinde 2 bin kilometre menzilli Sicil ve 2 bin 500 kilometre menzilli Sumer balistik füzeleri de var.
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TAHRAN'IN FÜZELERİNİN MENZİLİNDEKİ ABD ÜSLERİ
İran'ın çevresindeki birçok ülkede çok sayıda ABD üssü bulunuyor.
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Washington yönetiminin asker konuşlandırdığı İran'a komşu veya yakın ülkeler arasında Kuveyt, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye var.
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ABD Kongresine bağlı Araştırma Merkezinin raporları incelendiğinde, bölgede ABD'nin 50 binin üzerinde asker konuşlandırdığını söylemek mümkün.
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IRAK'TAKİ 9 ÜSTE 5 BİN 200 ASKER
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.
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Washington'un açıkladığı resmi verilere göre Irak'ta toplam 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Irak'taki ABD askeri varlığının büyük bölümü İran'ın hedef aldığı Ayn el-Esed Üssü'nde konuşlanmış durumda.
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Salahaddin vilayetinde Beled Hava Üssü, Kerkük'te K1, Musul'da Kayarra, Erbil'de Harir ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda da ABD'nin üsleri mevcut.
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KUVEYT'TE 13 BİN ASKER
Kuveyt ve ABD arasında, Irak'ın ülkeyi işgal etmesinden sonra 1991'de "Savunma İş Birliği Anlaşması" imzalandı. ABD, bu anlaşmaya binaen 29 yıldır Kuveyt'te askeri üs sahibi.
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ABD Kongresine bağlı Araştırma Merkezinin 4 Aralık 2019'da yayımladığı rapora göre, ABD, Kuveyt'te bölge ve Basra Körfezi'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin asker konuşlandırıyor.
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Kuveyt'te Arifcan, Buehring, Ali es-Salim ve Şeyh Amed el-Cabır Hava Üsleri ile aynı zamanda bölgenin en büyük lojistik üssü olarak Kuveyt Uluslararası Havalimanı ABD tarafından kullanılıyor.
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Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için kurulan önemli koordinasyon merkezlerinden biri de Kuveyt'te yer alıyor.
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KATAR 11 BİN ASKER
Kuveyt'ten sonra Orta Doğu'da en çok Amerikan askerinin konuşlandığı ülke Katar. Ülkede yaklaşık 11 bin ABD askeri mevcut.
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ABD Merkez Kuvvetlerine (CENTCOM) bağlı askerler, Katar'ın en büyük hava üssü El Udeyd'de konuşlu durumda.
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ÜRDÜN'DE 3 BİN ASKER
Ürdün'ün Irak ve Suriye sınırına yakın El Ezrak Hava Üssü yerleşkesi içinde ABD'ye ait Muvafak Salti Hava Üssü bulunuyor.
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Araştırma Merkezinin raporuna göre Ürdün'de toplam 3 bin ABD askeri var.
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Terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017'de hem Suriye hem de Irak'taki hedeflerinin vurulması için söz konusu hava üssü ABD uçaklarınca sıklıkla kullanıldı.
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SUUDİ ARABİSTAN'DA 3 BİN ASKER
ABD'nin Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde 5 hava üssü bulunuyor. Eskan, Kral Abdulaziz, Kral Fahd, Kral Halid, Riyad Hava Üsleri ABD tarafından kullanılıyor.
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ekim 2019'da Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun vurulması üzerine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a 1800 asker daha göndereceklerini duyurmuştu.
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Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman da 11 Ekim 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, Esper'in onaylamasıyla Suudi Arabistan'daki asker sayısının 3 bine ulaştığını bildirmişti.
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BAHREYN'DE 7 BİN ASKER
İran'a en yakın ABD'nin üslerinden biri Bahreyn'de bulunuyor. Başkent Manama'daki Bahreyn Deniz Aktiviteleri Destek Üssü, ABD'nin bölgedeki en büyük deniz üssü konumunda.
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ABD, Manama'daki üssün yanı sıra Bahreyn'in farklı bölgelerinde yaklaşık 7 bin asker bulunduruyor.
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE 5 BİN ASKER
Araştırma Merkezinin verilerine göre ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Cebel Ali Limanı, El Zafra Hava Üssü ve Fucayrah'daki Deniz Üssü'nü kullanıyor.
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ABD'nin BAE'deki üslerde yaklaşık 5 bin askeri var.
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AFGANİSTAN'DA 14 BİN ASKER
ABD, İran'ın doğusundaki Afganistan'da da yaklaşık 14 bin asker konuşlandırmış durumda.
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ABD askerleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Bagram Hava Üssü'nde bulunuyor.
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UMMAN'DA 600 ASKER
Umman, Tahran ile Washington arasında zaman zaman ara buluculuk rolü üstlenmesiyle dikkati çekiyor.
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Bölgesel gerilimlerde tarafsız kalmayı tercih eden Umman, 1980'den bu yana ABD ile askeri ilişkilere sahip.
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Hürmüz Boğazı'nda stratejik bir konuma sahip Umman'ın farklı bölgelerindeki askeri üslerde yaklaşık 600 ABD askeri bulunuyor.
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ABD ile Umman arasında son olarak 24 Mart 2019'da askeri iş birliğini güçlendirmek için "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.
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TÜRKİYE VE SURİYE
İran'ın batısındaki Türkiye'de ABD'nin İncirlik Üssü'nde asker konuşlandırdığı biliniyor.
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ABD askerleri, Suriye'nin de kuzey ve kuzeydoğusu ile Irak-Suriye-Ürdün sınırındaki Tenef bölgesinde konuşlanmış vaziyette.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "İran'ın bölgede oluşturduğu tehditlere" ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
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Pompeo'nun, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede ise İran tarafından Irak'taki üslere düzenlenen füze saldırısını kınadığı ifade edildi.
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Pompeo ve Stoltenberg arasında yapılan telefon görüşmesine dair Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, Tahran yönetiminin, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssünü füzelerle vurmasının ele alındığı belirtildi.
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Ayrıca Pompeo'nun, NATO'nun, Orta Doğu'da daha aktif bir rol alması gerektiğine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, NATO'nun bölgesel güvenlik ve uluslararası terörizm ile mücadelede daha fazla katkıda bulunması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
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Bununla birlikte, görüşme sırasında İran'ın istikrarsızlığı arttıran faaliyetletinin kınandığı ve DEAŞ ile mücadelenin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.
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Öte yandan Pompeo'nun, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de görüşme gerçekleştirerek, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakan Pompeo, İran rejimi tarafından Irak'taki üslere düzenlenen 7 balistik füze saldırısını kınadı. Ayrıca Başkan Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Bakan Pompeo, bölgedeki Amerikan ve Irak halkınının yanı sıra kolektif çıkarlarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı."
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TRUMP'A SOĞUK DUŞ
ABD Temsilciler Meclisi, 1973 tarihli Savaş Yetkisi Yasası uyarınca Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerine kısıtlama getiren karar tasarısını onayladı.
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ABD Temsilciler Meclisi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'ta ABD askerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı onayladı. 1973 tarihli Savaş Yetki Yasası kapsamında Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini kısıtlamaya dönük karar tasarısı, 194 'hayır' oyuna karşı 224 'evet' oyuyla Meclis'ten geçti, 13 vekil ise tarafsız kaldı.