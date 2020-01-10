Kriz oraya sıçradı... Sürpriz hamle... Trump'a soğuk duş

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, AB'nin bölge meseleleriyle ilgili bağımsız bir pozisyon almasını istedi. Kanunlara saygı gösterilmeden bölgenin güvenliğinin mümkün olmadığını ve tüm dünyayı ilgilendiren cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var. AB, ABD'nin yanlış siyasetinden bağımsız doğru bir tutum alarak dünyanın ve bölgenin istikrar ve barışı için çalışmalıdır. Bu tür şartların gerçekleşmesi halinde Tahran tereddütsüz bir şekilde AB'nin yanında duracaktır." ifadelerini kullandı.