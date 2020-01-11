Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

VALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.