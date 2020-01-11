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DHA
Haber Giriş: 11 Ocak 2020 - 17:43, /

Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor. Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu ‘terk edin’ anonsu yapıldı.

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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Silivri'de vatandaşlar sokağa döküldü.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

4‘METRO İSTASYONUNU TERK EDİN’ ANONSU

‘METRO İSTASYONUNU TERK EDİN’ ANONSU

Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu ‘terk edin’ anonsu yapıldı.

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Silivri'de deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir vatandaş "Çok korktuk önlem olarak dışarıya çıktık" dedi.

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Başka bir vatandaş ise "Çok kötü sallandığını hissettik. Hanım namaz kılıyordu ben de kanepede televizyon seyrediyordum. Sonra kalktım hanımla aşağıya indik" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar korkarak dışarıya çıktıklarını söyledi.

7VALİ YERLİKAYADAN DEPREM AÇIKLAMASI

VALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

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