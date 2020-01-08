Son dakika haberi: İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu! İlk görüntüler...

Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. Orta Doğuda yayın yalan ABD merkezli TV kanalı El Hurranın, ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü.Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.