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Dünya
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 06:29, /

Son dakika haberi: İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu! İlk görüntüler...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

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Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.

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Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

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Orta Doğuda yayın yalan ABD merkezli TV kanalı El Hurranın, ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü.

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Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

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