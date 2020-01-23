BBC Türkçe
Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 19:57,
Son dakika haberi! Her ÅŸey burada ve böyle baÅŸladÄ±... Adeta korku filmi!
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir korku filminden deÄŸil... Her ÅŸey burada ve bÃ¶yle baÅŸladÄ±... TÃ¼m gÃ¶zlerin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kentte son durum nasÄ±l? VirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan'da neler yaÅŸanÄ±yor? Hangi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±? Åžehirden Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor mu? Karantina alanÄ± geniÅŸlerken virÃ¼s de yayÄ±lmaya devam ediyor... Ä°ÅŸte tÃ¼m merak edilenler...
Yerel yÃ¶netim kent nÃ¼fusunun 11 milyon, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bu sayÄ± neredeyse Londra kadar ve Ankara'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde.
HANGÄ° Ã–NLEMLER ALINDI?Ã‡in yÃ¶netimi ÅŸehirde toplu taÅŸÄ±ma hizmetlerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±. Åžehirden toplu taÅŸÄ±mayla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da PerÅŸembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kÄ±sÄ±tlandÄ±.
ÅžEHÄ°RDEN Ã‡IKILIYOR MU?
Gazeteye konuÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eÅŸinin kendisini uyandÄ±rarak ÅŸehirden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini ve bunu duyar duymaz ÅŸehirden Ã§Ä±kma isteÄŸiyle gara gittiÄŸini anlattÄ±.
- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek
- YÃ¼ksek ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi belirtilerin gÃ¶rÃ¼lmesi halinde acilen bir doktora baÅŸvurmak
VirÃ¼se bugÃ¼ne kadar, Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi ve Ã‡inghay eyaleti dÄ±ÅŸÄ±nda Ã‡in'in tÃ¼m eyalet, Ã¶zerk bÃ¶lge ve Ã¶zel idari bÃ¶lgelerinde rastlandÄ±. Bununla birlikte koronavirÃ¼s, Ã¼lkenin Guangdong eyaletinde 32, baÅŸkent Pekin'de 22, Åžanghay'da 16 kiÅŸide tespit edildi. VirÃ¼sÃ¼n ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 12 AralÄ±k'tan bugÃ¼ne kadar 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
NCoV'in ilk belirtileri yÃ¼ksek ateÅŸ, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, solunumda zorluk ve ishal ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±karken ileri safhalarda zatÃ¼rre ve bÃ¶brek yetmezliÄŸine neden oluyor, nihayetinde Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanabiliyor.
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