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Dünya
BBC Türkçe
Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 19:57, /

Son dakika haberi! Her ÅŸey burada ve böyle baÅŸladÄ±... Adeta korku filmi!

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir korku filminden deÄŸil... Her ÅŸey burada ve bÃ¶yle baÅŸladÄ±... TÃ¼m gÃ¶zlerin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kentte son durum nasÄ±l? VirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan'da neler yaÅŸanÄ±yor? Hangi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±? Åžehirden Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor mu? Karantina alanÄ± geniÅŸlerken virÃ¼s de yayÄ±lmaya devam ediyor... Ä°ÅŸte tÃ¼m merak edilenler...

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1

Her ÅŸey burada baÅŸladÄ±...

2

Ã‡in'den dÃ¼nyaya yayÄ±lmaya baÅŸlayan koronavirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan, Pekin veya Åžangay kadar Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸehir olmasa da, dÃ¼nyanÄ±n her yeriyle baÄŸlantÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir metropol.

3

Yerel yÃ¶netim kent nÃ¼fusunun 11 milyon, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bu sayÄ± neredeyse Londra kadar ve Ankara'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde.

4

Ä°lk olarak AralÄ±k 2019'da bulunduÄŸu iÃ§in adÄ±na 2019-nCoV denilen virÃ¼se karÅŸÄ± Vuhan'da alÄ±nan Ã¶nlemleri ve kentin Ã¶zelliklerini BBC derledi.

5

HANGÄ° Ã–NLEMLER ALINDI?Ã‡in yÃ¶netimi ÅŸehirde toplu taÅŸÄ±ma hizmetlerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±. Åžehirden toplu taÅŸÄ±mayla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da PerÅŸembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kÄ±sÄ±tlandÄ±.

6

Wall Street Journal, kentten ayrÄ±lan son trenlere bilet alabilmek iÃ§in insanlarÄ±n birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalabalÄ±k tren garÄ±ndan yola Ã§Ä±kan trenlerin neredeyse tÃ¼m koltuklarÄ±nÄ±n dolu olduÄŸunu yazdÄ±.

7ÅžEHÄ°RDEN Ã‡IKILIYOR MU

ÅžEHÄ°RDEN Ã‡IKILIYOR MU?

Gazeteye konuÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eÅŸinin kendisini uyandÄ±rarak ÅŸehirden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini ve bunu duyar duymaz ÅŸehirden Ã§Ä±kma isteÄŸiyle gara gittiÄŸini anlattÄ±.

8

HavalimanÄ± da, diÄŸer ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± gibi sÃ¼resiz olarak kapatÄ±ldÄ±.

9

VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen balÄ±k pazarÄ± ilaÃ§lama iÃ§in kapatÄ±ldÄ±.

10Ã‡ALIÅžMA EMRÄ°

Ã‡ALIÅžMA EMRÄ°

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping, kamu yetkililerine bu konuda daha fazla bilgi paylaÅŸma ve uluslararasÄ± yetkililerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸma emri verdi.

11

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WHO), Ã‡in'in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± takdir eden bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

12

Ã–rgÃ¼tÃ¼n genel direktÃ¶rÃ¼ Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Ã‡ok Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶nlemler alÄ±yorlar. Duruma uygun adÄ±mlar atÄ±yorlar ve bu Ã§ok Ã¶nemli" dedi.

13YAVAÅžLAR MI

YAVAÅžLAR MI?Â

Ghebreyesus, Ã‡in'in aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin hem Ã¼lkelerinde hem de dÃ¼nyada virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

14

Ã‡in'de Ay takvimine gÃ¶re yeni yÄ±l kutlamalarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± var. YÄ±lÄ±n bu dÃ¶neminde milyonlarca Ã‡inli Ã¼lke iÃ§inde seyahat ediyor.

15SINIRLI SEYAHAT

SINIRLI SEYAHAT

Yetkililer, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca seyahatlerin sÄ±nÄ±rlÄ± tutulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±lar yapÄ±yor.

16

HavalimanlarÄ±na da yolcularÄ±n vÃ¼cut Ä±sÄ±larÄ±nÄ± kontrol edebilen termal kameralar yerleÅŸtirildi.

17NEYE DÄ°KKAT ETMELÄ°

NEYE DÄ°KKAT ETMELÄ°?

VirÃ¼sten korunmak iÃ§in Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle listeledi:

18

- KalabalÄ±k ortamlardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durmak

19

- AÃ§Ä±k havada koruyucu maske takmak

20

- AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± belirtileri gÃ¶steren hastalarla temastan kaÃ§Ä±nmak

21

- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek

22

- Ellerini su ve sabunla sÄ±k sÄ±k ve Ã¶zenle yÄ±kamak- Seyahat sÄ±rasÄ±nda yanlarÄ±nda el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmak

23

- YÃ¼ksek ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi belirtilerin gÃ¶rÃ¼lmesi halinde acilen bir doktora baÅŸvurmak

24ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR

ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶z konusu virÃ¼sten ÅŸu ana dek 639 kiÅŸinin etkilendiÄŸi belirtilirken, vaka sayÄ±sÄ±nda Vuhan'Ä±n baÅŸkentliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Hubey eyaleti baÅŸÄ± Ã§ekiyor.

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VirÃ¼se bugÃ¼ne kadar, Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi ve Ã‡inghay eyaleti dÄ±ÅŸÄ±nda Ã‡in'in tÃ¼m eyalet, Ã¶zerk bÃ¶lge ve Ã¶zel idari bÃ¶lgelerinde rastlandÄ±. Bununla birlikte koronavirÃ¼s, Ã¼lkenin Guangdong eyaletinde 32, baÅŸkent Pekin'de 22, Åžanghay'da 16 kiÅŸide tespit edildi. VirÃ¼sÃ¼n ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 12 AralÄ±k'tan bugÃ¼ne kadar 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

26BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER

BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?

Ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yerden dolayÄ± "Vuhan virÃ¼sÃ¼" diye de adlandÄ±rÄ±lan yeni koronavirÃ¼s, solunum, hapÅŸÄ±rma ve Ã¶ksÃ¼rme durumlarÄ±nda hava yoluyla bulaÅŸÄ±yor.

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NCoV'in ilk belirtileri yÃ¼ksek ateÅŸ, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, solunumda zorluk ve ishal ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±karken ileri safhalarda zatÃ¼rre ve bÃ¶brek yetmezliÄŸine neden oluyor, nihayetinde Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanabiliyor.

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Yeni koronavirÃ¼s ilk olarak Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde 12 AralÄ±k'ta tespit edilmiÅŸti.

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Ã‡in'de 'KoronavirÃ¼s'Ã¼ alarmÄ±

Vuhan Belediyesi SaÄŸlÄ±k Komisyonu, 31 AralÄ±k'ta kentteki Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri PazarÄ± ile temasÄ± bulunan 27 kiÅŸide daha "gizemli hastalÄ±ÄŸÄ±n" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve pazarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

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