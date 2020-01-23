Dünya BBC Türkçe Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 19:57 , / 23 Ocak 2020 - 20:24

Son dakika haberi! Her ÅŸey burada ve böyle baÅŸladÄ±... Adeta korku filmi!

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir korku filminden deÄŸil... Her ÅŸey burada ve bÃ¶yle baÅŸladÄ±... TÃ¼m gÃ¶zlerin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kentte son durum nasÄ±l? VirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan'da neler yaÅŸanÄ±yor? Hangi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±? Åžehirden Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor mu? Karantina alanÄ± geniÅŸlerken virÃ¼s de yayÄ±lmaya devam ediyor... Ä°ÅŸte tÃ¼m merak edilenler...