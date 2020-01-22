Son dakika haberi! Dünya şokta... Korkulan oldu: Yayılıyor!

Yeni koronavirüsün, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinden Çin ana karasındaki diğer 20 şehre yayıldığının kaydedildiği çalışmada, bu virüsün, yılbaşından bu yana Vuhan'da 1343, diğer 20 şehirde de 116 kişiye bulaştığı tahmininde bulunuldu. Vuhan'daki tahmini sayı, daha sonra Çin'in diğer bölgelerine yayılan vakaların sayısını hesaplamak için kullanıldı.