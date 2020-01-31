Son dakika haberi: Wuhan'da sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Görevliler sokağı dezenfekte etmeden önce, cesedi sarı bir torbaya koydu ve özel bir araca yükledi. Olayı inceleyen adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kıyafetlerini çıkardıktan sonra vücutlarını dezenfektan ile temizledi. Ekipler olayla ilgili hiçbir bilgi paylaşmadı.