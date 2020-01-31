Son dakika haberi: Wuhan'da sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Dünyayı alarma geçiren coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan'dan vahim görüntüler geliyor.
2
Çin'de sadece tehlikeli madde davalarına bakan polis ekipleri dün virüs salgınının sıfır noktası olan Wuhan'da kaldırımda ölü bulunan bir adamın cesedinin etrafında toplandı.
3
SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU
Coronavirüsü krizinin tam ortasında karantina altında olan 11 milyonluk şehir Wuhan'da sokakta yüz maskesi takan bir adam ölü bulundu.
4
Wuhan'da sokakta ölü bulunan adamın coronavirüsünden yaşamını yitirdiği düşünülüyor, polis ekipleri ve sağlık personelinin görüntüleri şehirdeki korkuyu daha da artırıyor.
5
Çin'deki coronavirüsünden ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Dün Dünya Sağlık Örgütü virüs ile ilgili küresel acil durum ilan etti ve ABD vatandaşlarına Çin'den uzak durmaları gerektiğini duyurdu.
6
Salgının merkezi olan Wuhan'da coronavirüsünün yasa dışı hayvan satışı yapılan bir pazardan insanlara bulaştığı düşünülüyor.
7
Geçen yılın sonlarında ortaya çıkan virüs, Çin'de milyonlarca insanı etkiledi ve Wuhan bu alarm durumundan en çok yara alan şehir oldu.
8
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARANTİNA
Çin hükümeti virüsün yayılma hızını yavaşlatmak adına daha önce görülmemiş bir karantina başlattı. Wuhan'da otoyollar kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Wuhanlılar günlerdir sokağa dahi çıkamıyor.
9
Dün çekilen görüntülerde bir mobilya mağazasının önünde yaşamını yitiren adamın, özel kıyafetli polis ve sağlık görevlileri tarafından kuşatılması objektiflere yansıdı.
10
Koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri, ölü bulunan şahsın üzerini mavi bir battaniye ile örttü. Polis ise bu sahneyi gizlemek için süpermarket kolileri kullandı.
11
Görevliler sokağı dezenfekte etmeden önce, cesedi sarı bir torbaya koydu ve özel bir araca yükledi. Olayı inceleyen adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kıyafetlerini çıkardıktan sonra vücutlarını dezenfektan ile temizledi. Ekipler olayla ilgili hiçbir bilgi paylaşmadı.
12
Yaşananları seyreden Wuhanlılar, gazetecilere şahsın coronavirüsü nedeniyle öldüğünü düşündüklerini ifade etti. Wuhanlılar, korkunç bir dönemden geçtiklerini ve birçok insanın yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
13
HASTANEYE GİDERKEN SANDALYE GÖTÜRÜYORLAR
Wuhan'da hastaneler en yoğun günlerini yaşıyor. Bazı hastaların muayene olmak için 2 gün boyunca sıra beklediği ifade ediliyor. Hastaların çoğu günler süren muayene sırasına dayanabilmek için yanlarında sandalye götürüyor.
14
Toplu taşıma ve özel araçlarını kullanamayan Wuhanlılar hastanelere yürüyerek ya da bisikletle gitmek zorunda...
15
ABD VİRÜS ALARMINI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇEKTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı dün, virüs alarmını en yüksek seviyeye çıkardı. Bakanlık vatandaşlarını Çin' seyahat etmemeleri konusunda uyardı ve halihazırda Çin'de olanlara da ülkeyi terk etmeye çağrısında bulundu.
16
Dünya Sağlık Örgütü, virüs tehdidi nedeniyle acil durum ilan etti. DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Virüsü sadece bu şekilde durdurabiliriz" ifadelerini kullandı.
17
DSÖ EN BÜYÜK RİSKİ AÇIKLADI
Ghebreyesus, virüsle ilgili en büyük endişenin sağlık sisteminin güçsüz olduğu ülkelere yayılması olduğunu dile getirdi.
18
İşte Wuhan sokaklarının virüs öncesi ve sonrasında çekilmiş fotoğrafları...