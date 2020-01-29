Fulya Asena Kahraman- hurriyet.com.tr- Fotoğraflar: Çin Hükümeti, Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 10:53,/
Son dakika haberleri: Coronavirüsü hastanesi 2 günde açıldı! İnsanüstü çaba...
Çin'den gelen son dakika bilgisine göre; ilk coronavirüsü hastanesi Huanggang şehrinde bin yatak kapasitesiyle sadece 2 gün içerisinde hizmete açıldı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin'in virüs mücadelesi son sürat devam ediyor.
2
Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...
3
Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.
4
Yerel saatle 10:30'da bir grup coronavirüsü hastası yeni hastaneye sevk edildi. Çin hükümeti coronavirüsü ile mücadele için Wuhan'da 2, Zhengzhou da ise 1 hastane daha inşa ediyor.
5
Yaşamı tehdit eden virüsün şu ana kadar Çin'de 131 kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Dün Almanya virüsün ülkeye girdiğini duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ise virüsten etkilendiğini açıklayan son ülke oldu.
6
2 GÜNDE BİN YATAKLI HASTANE
Çin'in ilk coronavirüsü hastanesi Wuhan şehri yakınlarında boş bir binanın gönüllüler ve işçilerin büyük çabasıyla sadece 2 gün içerisinde bin yataklı hastaneye dönüştürülmesiyle açıldı. Çin hükümeti hastanenin yapım aşamasındaki ve bitimindeki görüntüleri paylaştı.
7
Dabie Mountain adı verilen hastaneye enfekte hastalar nakledilmeye başlandı. Proje; inşaat firmaları, kamu hizmeti şirketleri ve paramiliter polis memurlarının ortak çabasıyla sadece 2 günde tamamlandı.
8
SARS SALGININDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILDI
Şehrin Huangzhou Bölgesi'ndeki hastane binası aslında Huanggang Merkez Hastanesi'nin yeni bir kolu olarak inşa edildi ve mayıs ayında açılması bekleniyordu.
9
Yerel makamlar tamamlanmış ancak boş olan binanın sadece koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına karar verdi. Yataklar gönüllüler tarafından kuruldu ve su, elektrik, internet gibi tüm detaylar eklendi.
10
Ülkede inşa edilen tüm hastaneler "geçic hastanei" olarak planlanıyor. Ülke bu yöntemi 2003 yılında yaşanan SARS salgınında da kullanmıştı. SARS ile mücadele için 7 günde hastane inşa edilmiş yalnızca iki ay kullanılmıştı.
11
500'ün üzerinde işçi, düzinelerce inşaat makinesi 2 gün boyunca gece gündüz projenin tamamlanması için çalıştı.
12
6 BİNİN ÜZERİNDE ENFEKTE İNSAN VAR
Coronavirüsü 131 kişiyi öldürdü, dünya genelinde şu ana kadar 6 bin insana bulaştı. Huangangg'ta dün 4 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 213 yeni enfekte hasta sağlık kuruluşlarına başvurdu.