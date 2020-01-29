Son dakika haberi! Çin'den ilk itiraf geldi... Dikkat çeken hamleler... Büyük kaçış!
Tüm dünyayı sarsan Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...Çin ilk kez virüsle ilgili bir itirafta bulundu. Virüsün efekte olduğu kişi sayısındaki sıçrama dikkat çekerken Çin'e işbirliği ve yardım çağrıları geldi. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı ve adımı attı. Büyük göç dururken büyük kaçış sürüyor... İşte tüm detaylar...
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Vaka sayısındaki sıçrama dikkat çekti.
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İşte virüsle ilgili son gelişmeler...
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ÇİN'DEN İTİRAF
ABD, Çin'de patlak veren ve beklenenden daha hızlı yayılan koronavirüse karşı alınan önlemleri artırdı. ABD medyasına göre Çinli yetkililer 'eşine az rastlanan bir açıklama' yaparak koronavirüsü krizinin ilk aşamalarını iyi yönetemediklerini kabul ettikleri bildirildi. Haberlere göre en az yüz kişinin ölümüne yol açan korona virüsü, Çin'de şimdiye kadar 5 bine yakın insana bulaştı.
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KABUL ETTİ
ABD basınında yer alan haberlere göre virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan'ın belediye başkanı, Çin devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, kent yönetiminin salgının patlak verdiği ilk günlerde ”zamanında ve tatmin edici” açıklamalar yapmadığını kabul ettiğini söyledi ve bunun sorumlusunun üst makamları işgal eden yetkililer olduğunu ima etti.
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ABD'DEN ELEŞTİRİ
Öte yandan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Direktörü Anthony Fauci, Çinli yetkilileri, yeni virüs üzerinde araştırma yapmak üzere uluslararası tıp dairelerini Çin'e çağırmadıkları için eleştirdi.
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Fauci, Amerikalı sağlık yetkililerinin hala bazı bilgileri doğrudan bilimsel veri aktarımı yerine basın toplantılarından edindiğini söyledi. Fauci, Çin Sağlık Bakanı'nın virüsün henüz semptomlar ortaya çıkmadan bile bulaşıcı olduğu şeklindeki açıklamasına vurgu yaptı.
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BELİRTİ GÖSTERMEME ÖZELLİĞİ
Fauci, ”Belirti göstermeyen bir kişinin virüsü nasıl bulaştırabildiğine ilişkin bilimsel temelin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor,” dedi. Washington Post bu verinin, Amerika'nın Çin'den gelen yolculara yaptığı taramayı etkileyebileceğini kaydediyor. Amerika, Çin'den gelen yolcuların yüzde 90'ının varış noktası olan 20 havaalanında yaptığı taramaları sıkılaştırdı. Bu havaalanlarındaki karantina tesislerinde görev yapan personel sayısı arttırıldı.
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"AÇIKLA" MESAJLARI
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'e, ana karada ortaya çıkan yeni bir koronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgileri vermesi ve virüsün yayılmasını engellemek için beraber çalışması çağrısında bulunmuştu.
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Tsai, "Tayvan'ın uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Buradaki 23 milyon insan, dünyanın her köşesindeki diğer tüm insanlar gibi, kendi sağlıklarına yönelik tehditlerle karşı karşıya. Uluslararası toplumun bir üyesi olarak özellikle Çin'e, salgının durumu konusunda şeffaf olma ve salgınla ilgili kesin bilgileri Tayvan'la paylaşma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunmak istiyorum." demişti.
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Bilgi paylaşımının Çin halkının sağlığı açısından da önemli olduğuna işaret eden Tsai, Pekin'in "siyasi kaygılarını kendi halkının korunmasının önüne geçirmemesi gerektiğini" söylemişti.
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DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele konusunda çetin bir savaş verildiğini belirterek, ÇKP'nin tüm mekanizma ve mensuplarına halkın çıkarlarını en öne koymaları çağrısında bulunmuştu.
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Şinhua ajansının haberine göre, Şi, ÇKP'nin tüm organları ve kadrolarına çağrıda bulunarak, "Mevcut yeni tip koronavirüs salgınıyla verilen çetin bir savaşta, tüm seviyedeki parti örgütleri ve mensupları, halkın çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu hatırlarında tutmalıdır, partinin bayrağını salgınla mücadelede en ön safta ve yüksekte dalgalandırmalıdır." ifadesini kullanmıştı.
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POLİTBÜROYU TOPLAMIŞTI
Şi, ayrıca ÇKP örgütlerinin, Merkezi Komitesinin kararları ve düzenlemelerini kararlılıkla uygulaması gerektiğini belirtmişti. Devlet Başkanı Şi’nin açıklamalarının Başbakan Li’nin Vuhan ziyaretinin akabinde gelmesi dikkati çekmişti.
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Ülkede son günlerde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Şi, hafta sonu ÇKP Politbüro Komitesi’ni toplayarak, ülkenin ciddi bir salgın durumuyla karşılaştığına işaret etmişti.
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VUHAN ÇIKARMASI
Toplantıda, salgınla mücadeleyi yönetmesi için bir çalışma grubu kurulacağı belirtilmişti. Çin Başbakanı Li ise söz konusu toplantıda alınan karar kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun lideri olarak gün içinde Vuhan’a salgınla mücadele çalışmalarını denetlemek için gitmişti.
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TRUMP: HAZIRIZ
Trump da dün yaptığı açıklamada, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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ABD'DEN SEYAHAT UYARISI
ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
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ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptığı Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti. Buna göre Çin'e gitmek isteyen ABD vatandaşlarına, söz konusu ülke genelinde yayılan koronavirüs sebebiyle "seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, ölümcül virüs riski sebebiyle Çin'in Hubei eyaletine ise ABD vatandaşlarının seyahat etmemeleri istendi.
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DSÖ'DEN İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadelede bu ülkeye güvendiklerini belirtirken işbirliğini artırma mesajlarını yineledi.
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Vuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.
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İHTİYAÇ DUYARLARSA...
DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
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Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı. Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor." dedi.
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MOTİVASYON VURGUSU
Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi. "Böyle bir zamanda Çin’i ziyaret etmeniz, sadece Çin’e olan desteğinizi göstermiyor, aynı zamanda Çin’e DSÖ ile iş birliğini güçlendirmesi konusunda motivasyon sağlıyor". ifadelerini kullanan Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in merkezinde olduğu parti yönetimi ve sosyalist sistemin avantajlarıyla bu seferki salgınla mücadelede daha hızlı hareket ettiklerini, önlemlerin daha güçlü olduğunu belirtti.
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Wang "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, öz güvenimiz tam, kaynaklarımız var." vurgusu yaptı.
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Öte yandan virüsle ilgili bir grafik yaşanan vaka sayısındaki sıçramayı gözler önüne serdi.
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DSÖ'DEN UZMAN HAMLESİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı son açıklamada "Çin'e en yakın zamanda uluslararası uzmanlar gönderilecek, Tedbirler konusunda diğer ülkeleri yönlendirmek için virüsün bulaşma özelliklerinin acilen daha iyi anlaşılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
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VİRÜSÜN ZİRVE TARİHİ
Çin’de 2003’te şiddetli akut yolu sendromunun (SARS) önlenmesinde görev alan bir bilim adamı, bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınından etkilenen kişi sayısının zirveye çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.
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Çin’de 2003’te etkili SARS salgınına karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu’nda yer alan Lin Ciangtao, yerel basına verdiği demeçte, günlük açıklanan rakamlara bakıldığında enfeksiyon kapan kişi sayısının çok hızlı arttığını söylemişti.
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TATİL DÖNÜŞÜ VURGUSU
Lin, "Şahsi görüşüm koronavirüsten hastalanan kişi sayısı bir hafta içinde zirveye çıkabilir. Bu kez aldığımız önlemler çok güçlü olduğundan virüsten etkilenen sayısının yurt dışında belirtilen rakamlar kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ancak bir hafta içinde zirveye ulaşacak, sonra da hızlı şekilde düşecektir." ifadelerini kullanmıştı.
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3 ŞUBAT UYARISI (BÜYÜK GÖÇ)
Diğer yandan 3 Şubat’a kadar ertelenen (Büyük göç) Bahar Bayramı tatilinin dönüş zamanında, salgının insan hareketinin artmasından dolayı ikinci kez zirveye çıkma ihtimali bulunduğuna işaret Lin, ancak bunun da iklim, ulaşım ve coğrafi koşullara göre gelişeceğini belirtmişti. Lin, SARS salgınına karşı aşı geliştirilmesi konusunda araştırmalarda bulunmuştu.
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KENT DAYANIŞMASI
Çin'in Vuhan kentinde şehirde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle kent halkı adeta tecrit altında yaşarken, birbirlerine ve sağlık personeline destek olmanın yollarını da arıyor.BBC'de yer alan habere göre, ülkedeki virüs salgını kent halkının dayanışmasına vesile oldu.
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"VUHAN JİAYOU"
Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen Vuhan'da bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü. Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Vuhan jiayou" ifadesi gündem oldu. Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Vuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.
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SAĞLIK PERSONELİNE YEMEK
Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim." dedi.Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.
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15 BİN MASKE BAĞIŞI
Ülkedeki virüs salgını sebebiyle çok sık kullanılmaya başlanan maske önemli bir ticari ürün haline gelirken Vuhan'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Changde şehrine bağlı bir köyde yaşayan Hao Jin ise 15 bin maske bağışlama kararı aldı.Geçen sene maske üretim fabrikasında çalıştığını ifade eden Hao, işinden istifa ettikten sonra maaşını alamadığını, şirketin bunun yerine kendisine 15 bin maske verdiğini anlattı.Hao, elindeki maskeleri dağıtacağını kaydederek, "Umarım başkaları için yararlı ve değerli olabilirler." şeklinde konuştu.
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İSPANYA'DA İLK ŞÜPHE
İspanya'nın Barselona kentinde, Çin'in Vuhan kentinden geldiği öğrenilen 33 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs şüphesiyle hastanede müşahede altına alındığı bildirildi.Katalonya Kamu Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen ve koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğü 33 yaşındaki bir erkeğin Barselona'daki Clinic Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi.Yetkililer, koronavirüs olup olmadığına ilişkin kesin sonucun 48 saat içinde belirleneceğini kaydetti.
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FRANSA'DA SAYI ARTTI
Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Kamu Sağlığı kurumunun Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinden Paris'e gelen 80'li yaşlarındaki Çinli bir turistte koronavirüs görüldüğünü belirtti.Paris'teki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın durumunun ağır olduğunu belirten Salomon, hastanın başkentte temasta olduğu kişilerin tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, geçen hafta Paris'te ve Bordeaux'da 3 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.
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ALMANYA'DA SON DURUM
Almanya'nın Bavyera bölgesi Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Almanya'da 3 kişinin koronavirüsüne yakalandığını açıkladı. Virüse yakalanan 2 kişinin aynı şirkette çalıştığı belirtildi.Bakanlık, 33 yaşındaki adamın Çinli meslektaşıyla yaptığı eğitim oturumu sırasında yakalandığını söyledi. Üç hasta da Münih'teki kliniğe gönderildi.
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UÇAKLA TAHLİYE
Cezayir, Japonya, Güney Kore de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle giriş ve çıkışları kapatılan Çin'in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını uçakla tahliye edeceğini bildirildi. Bir çok ülke vatandaşlarını bu yöntemle tahliye etmişti.
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NE OLMUŞTU?
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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YARASA VE YILAN
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizinin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
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50 MİLYON KİŞİYE MÜHÜR
Vuhan'a girişler yasaklanırken, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlandıSöz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler, Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.
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HASTANE HAMLESİ
Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı iki hastane yapılacağı ve hastanelerin iki haftada tamamlanacağı açıklanmıştı.Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı.
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TATİL UZATILDI
Çin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki okulların yarıyıl tatillerinin uzatıldığı ve okula başlama tarihlerinin yerel makamlarca kararlaştırılacağı bildirilmişti.Ayrıca Bahar Bayramı da 3 Şubat'a kadar uzatılmıştı.