Sadece Ä°ngiltere'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada bir anda gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na yerleÅŸen Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±k haberiyle ilgili geliÅŸmeler, iddialar bitmek bilmiyor. Durum bÃ¶yleyken eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu Kanada'da bulunan, kendisi de ailesiyle birlikte tÃ¼m dÃ¼zenlemeleri yaptÄ±ktan sonra onlarÄ±n yanÄ±na gitmeye hazÄ±rlanan Prens Harry dÃ¼n son kez resmi olarak gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaydÄ±.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Prens Harry, ÅŸimdiye kadar bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi sarayÄ±n konuk odasÄ±na resmi bir gÃ¶revle son kez girdi. Onun bu anlarÄ± da sosyal medya ekibi tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenip Ã§iftin resmi Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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34 yaÅŸÄ±ndaki Prens Harry, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yapÄ±lacak dÃ¼nya kupasÄ±nda Ä°ngiltere'yi temsil edecek olan rugby takÄ±mÄ±nÄ±n sporcularÄ± ve yÃ¶neticileriyle Buckingham SarayÄ±'nda buluÅŸtu. Etkinlik boyunca gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼nÃ¼ korusa da zaman zaman derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere daldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ Prens'in.Â
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Ã‡iftin resmi Instagram hesabÄ±ndan da Prens Harry'nin saraydaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme odasÄ±na giderken Ã§ekilen bir videosu paylaÅŸÄ±ldÄ±. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere eÅŸlik eden ÅŸarkÄ± ise ilginÃ§ti. PaylaÅŸÄ±mda videoya eklenen ÅŸarkÄ± The Stone Roses grubunun This is the One adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± Ã§alÄ±ndÄ±.
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BirÃ§ok kiÅŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini mesaj taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. ÅžarkÄ±da "Ãœlkeyi terk etmek istiyorum" ... "DoÄŸduÄŸum ÅŸehri yak"... "Beni yak ya da beni eve gÃ¶tÃ¼r" gibi sÃ¶zler yer alÄ±yor. Fakat bazÄ± kaynaklar bu ÅŸarkÄ±nÄ±n etkinliÄŸin organizatÃ¶rleri tarafÄ±ndan seÃ§ildiÄŸini ve takÄ±mÄ±n marÅŸÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
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Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan DÃ¼ÅŸes, hemen oÄŸlunun dadÄ±sÄ±yla birlikte bulunduÄŸu kaldÄ±ÄŸÄ± Kanada'ya dÃ¶ndÃ¼. Prens ise ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamlamak iÃ§in Londra'da kaldÄ±.Â
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Bu arada Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n bir daha asla Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmeyeceklerine dair iddialar da ortaya atÄ±lÄ±yor.
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Ã‡ift her ne kadar yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Kanada'da yarÄ±sÄ±nÄ± da Londra'da yaÅŸamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylese de bu iddialara gÃ¶re geliÅŸmeler tam tersini gÃ¶steriyor.
Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m takip eden basÄ±na gÃ¶re Harry ile Meghan'Ä±n aslÄ±nda bir daha Londra'da yaÅŸamak gibi bir niyeti yok. Bunun en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ± da kendilerine ait Frogmore Cottage'Ä±n bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸine son verilmesi.
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Â Ã‡ift, KraliÃ§e tarafÄ±ndan kendilerine dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilen bu konutu, oÄŸullarÄ± Archie'nin doÄŸumundan Ã¶nce milyonlarca sterlin Ã¶deyerek restore ettirmiÅŸti. Archie dÃ¼nyaya gelmeden Ã¶nce de Prens William ve Kate Middleton da dahil diÄŸer bazÄ± aile Ã¼yeleriyle birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± Kensington SarayÄ±'ndan buraya taÅŸÄ±ndÄ±lar.
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Ä°ddialara gÃ¶re Frogmore Cottage'da Ã§alÄ±ÅŸanlar Buckingham SarayÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere ailenin diÄŸer konuklarÄ±nda gÃ¶revlendirilmeye baÅŸlandÄ±. Eskiden beri bu konutta sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir grup Ã§alÄ±ÅŸan bÄ±rakÄ±lÄ±yordu. Ä°ddialara gÃ¶re yine aynÄ± durum sÃ¶z konusu.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ
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Bu arada Ä°ngiltere'de bunlar yaÅŸanÄ±rken Meghan Markle ise Kanada'da yeni hayatÄ±na baÅŸladÄ± bile. Markle, Ã¶nceki gÃ¼n Vancouver kentinde bir kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti. Bu onun sansasyon yaratan ayrÄ±lÄ±k kararÄ± sonrasÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk etkinlik oldu.