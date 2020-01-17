Ã‡ift her ne kadar yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Kanada'da yarÄ±sÄ±nÄ± da Londra'da yaÅŸamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylese de bu iddialara gÃ¶re geliÅŸmeler tam tersini gÃ¶steriyor.



Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m takip eden basÄ±na gÃ¶re Harry ile Meghan'Ä±n aslÄ±nda bir daha Londra'da yaÅŸamak gibi bir niyeti yok. Bunun en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ± da kendilerine ait Frogmore Cottage'Ä±n bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸine son verilmesi.