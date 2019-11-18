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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 10:32,

Sömestr tatili ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler, geçen hafta cuma günü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başladı. Bu kapsamda, ülke genelindeki binlerce okulda eğitim gören milyonlarca öğrenci ara tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Şimdi ise sömestr olarak da bilinen 'yarıyıl' tatili ile nisan ayındaki ara tatilin tarihi merak ediliyor. Peki, sömestr tatili ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla düzenlenen ara tatillerden ilki başladı. Gözler şimdi bu yılki diğer ara tatil ve sömestr tatilinin başlayacağı tarihlerde. İşte, 2019-2020 MEB tatil takvimi...

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"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

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Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

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İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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