Sömestr tatili ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2020 Yılı Sınav Takviminin ilanıyla birlikte KPSS tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan personelin belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Peki, ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ne zaman?
Kayısısıyla meşhur Malatya, kaburga dolması, sebzeli kağıt kebabı, patlıcan tava ve geleli kebabı gibi Osmanlı saray mutfağı yemekleriyle de gastronomi turizminde öne çıkmak istiyor.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan gemi şeklindeki oluşumun, ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh'un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.