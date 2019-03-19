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    Haberler >Dünya>Sıra dışı kadın Harnaam Kaur'dan kritik açıklama

    Sıra dışı kadın Harnaam Kaur'dan kritik açıklama

    Harnaam Kaur, İngiltere'de başlayan "The House of Extraordinary People" isimli yarışmanın kadrosunda yer alıyor. Kaur, yarışmaya katıldıktan sonra başına gelenlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

    Fotoğraflar: instagram
    19.03.2019 - 11:07 | Son Güncelleme:
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    Sıra dışı kadın Harnaam Kaurdan kritik açıklamaNext

    Şimdi 27 yaşında olan Harnaam Kaur'un 16 yaşından beri yüzünde ve vücudunda aşırı derecede kıl çıkmaya başlamış.

    Etiketler: sakal , kıl , Sihizm , epilasyon

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