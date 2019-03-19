Sıra dışı kadın Harnaam Kaur'dan kritik açıklama

Harnaam Kaur, İngiltere'de başlayan "The House of Extraordinary People" isimli yarışmanın kadrosunda yer alıyor. Kaur, yarışmaya katıldıktan sonra başına gelenlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
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