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Şoke eden iddia: Sinir krizi geçirdi elimizde görüntüler var

Şok iddia: Meghan Markle, bu haberi duyunca tamamen kendini kaybetti.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
26.01.2019 - 13:00 | Son Güncelleme:
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Şoke eden iddia: Sinir krizi geçirdi elimizde görüntüler varNext

İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri arasındaki gerilimi artık bilmeyen kalmadı. Şimdi de Meghan Markle ile Kate Middleton hakkında duyanlara "yok artık, bu kadarı da olmaz" dedirten bir iddia ortaya atıldı. 

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: Kate Middleton , prens william , prens harry

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