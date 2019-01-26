Şoke eden iddia: Sinir krizi geçirdi elimizde görüntüler var

İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri arasındaki gerilimi artık bilmeyen kalmadı. Şimdi de Meghan Markle ile Kate Middleton hakkında duyanlara "yok artık, bu kadarı da olmaz" dedirten bir iddia ortaya atıldı.
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