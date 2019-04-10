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Şimdi de Kraliçe ile rekabete girdi

Yakında anne olmaya hazırlanan Meghan Markle, eşinin babaannesinin izinden gitmeye karar verdi.

Hürriyet Haber
10.04.2019 - 10:13 | Son Güncelleme:
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Şimdi de Kraliçe ile rekabete girdiNext

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ilk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Bu ayın sonu ya da mayıs ayının başında anne olmaya hazırlanan Düşes Markle'ın bebeğini nasıl doğuracağı da büyük merak konusu.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: kraliçe 2. elizabeth , prens harry

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