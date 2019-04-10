Şimdi de Kraliçe ile rekabete girdi

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ilk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Bu ayın sonu ya da mayıs ayının başında anne olmaya hazırlanan Düşes Markle'ın bebeğini nasıl doğuracağı da büyük merak konusu.
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