'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım'

"Herhangi bir bilim insanı, eğer hastalık silikonla bağlantılı olsaydı bunun silikonların çıkarılmasının ardından düzeleceğini söyleyebilir. Ama durum bu değil. Dolayısıyla ne olup bittiği hakkında yeterince fikir sahibi değiliz" diye konuşuyor.