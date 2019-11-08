Şili'de şiddet eylemlerine karşı yeni önlemler

İstanbul’un, dünyanın en popüler şehirlerini kıskandıran bir diğer özelliği de iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra, iki kıtanın arasında kahvaltı yapma ayrıcalığı. Düşünsenize, önünüzde sevdiğiniz lezzetler, bir yanınızda Boğaziçi, önünüzde Asya kıtası, arkanızda Avrupa… Dünyada kaç insan böyle bir şansa sahip ki?
İbadetlerin vuku bulacağı mübarek Cuma günü kandil mesajları ile daha da farklı bir anlam kazanacak. Birçok vatandaşın internet üzerinden en güzel seçenekleri seçerek göndereceği Cuma ve kandil mesajları, yakınların bu mübarek gününü kutlamak için de büyük önem arz edecek. İşte, ikisi bir arada kullanılabilecek Cuma ve kandil mesajları seçenekleri