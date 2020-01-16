Sıla ve eşi Hazer Amani balayına Roma'ya gitti

Sıla hamile mi? Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve Hazer Amani ile girmişti.