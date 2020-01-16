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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 08:11, /

Sıla ve eşi Hazer Amani balayına Roma'ya gitti

13 Ocak’ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani önceki gün Roma’ya uçtu.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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İstanbul Havalimanı’nda objektife takılan ünlü çift, “Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız” dedi.

2Sıladan düğün sonrası ilk paylaşım

Sıla'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Düğün sonrası Sıla Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi

3Maliyeti 100 bin TL

Maliyeti 100 bin TL

Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.

4Sıla hamile mi

Sıla hamile mi?

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve Hazer Amani ile girmişti.

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Sıla ve Hazer Amani tatile üç valizle çıktı.

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Sıla kendi düğününde sahne aldı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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