Sıla ve eşi Hazer Amani balayına Roma'ya gitti

İstanbul Havalimanı’nda objektife takılan ünlü çift, “Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız” dedi.
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Sıla'dan düğün sonrası ilk paylaşım
Düğün sonrası Sıla Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi
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Maliyeti 100 bin TL
Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.
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Sıla hamile mi?
Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve Hazer Amani ile girmişti.