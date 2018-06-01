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    Şehit cenazesinde yürek yakan anlar…

    Kuzey Irak’ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın naaşı, askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi. İzmir'de astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini asker selamı ile karşıladı. Aynı uçakla Tokat'a getirilen şehidin 1 yaşındaki oğlu Kerem'in başka bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına götürülmesi ise yürekleri dağladı.

    DHA
    01.06.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:
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    Şehit cenazesinde yürek yakan anlar…Next

    Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’a getirildi.

    Etiketler: şehit uzman çavuş , kerem bebek , gündem
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