Şehit cenazesinde yürek yakan anlar…

Kuzey Irak’ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın naaşı, askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi. İzmir'de astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini asker selamı ile karşıladı. Aynı uçakla Tokat'a getirilen şehidin 1 yaşındaki oğlu Kerem'in başka bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına götürülmesi ise yürekleri dağladı.
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