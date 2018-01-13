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    Savaş zamanında 10 bin kişi bu tünellerde saklandı!

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    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:
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    Savaş zamanında 10 bin kişi bu tünellerde saklandıNext

    Modern tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı Vietnam'da. Amerikan askerlerine karşı inanılmaz bir direniş gösteren Vietnam'da savaştan miras kalan yeraltı tünelleri şimdi ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi.

    Etiketler: vietnam , ABD , SAVAŞ

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