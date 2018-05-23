Saray'da eltiler düellosu: İlk hareket geldi

Milyonlarca kişinin hayatlarındaki bütün ayrıntıları merak ettiği iki ünlü Kate Middleton ile Meghan Markle. Biri Prens William'ın karısı, üç çocuğunun annesi. Diğeri de Prens Harry'nin, yüzüne bakarken bile içinin titrediği çiçeği burnunda karısı Meghan Markle.
Bu iki kadının ortak özellikleri ise ikisinin de İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi, ikisinin de sıradan ailelerden gelip modern çağların Külkedisi masalı kahramanı olması. Peki aralarında bu kadar benzerlik varken Kate Middleton ile Meghan Markle'ın arası nasıl? İki elti birbirleriyle geçinebiliyor mu? Basına yansıyan rekabet iddiaları doğru mu yoksa abartılı mı? İşte cevaplar...
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