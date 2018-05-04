'Doktor' Ozan İngiltere'yi karıştırdı! Kadınları bu hale getirdi

İngiltere, tıp eğitimi aldığı iddiasıyla kadınları kandıran ve yüzlerine sahte botoks yaptıran Ozan Melin'i konuşuyor. Londra'da yaşayan Ozan Melin hakkındaki şikayetlerin ardından hakim karşısına çıktı. 8 Haziran'da hakkında karar verilecek Melin, şartlı tahliye edildi.
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