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    Haberler >Dünya>'Doktor' Ozan İngiltere'yi karıştırdı! Kadınları bu hale getirdi

    'Doktor' Ozan İngiltere'yi karıştırdı! Kadınları bu hale getirdi

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    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:
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    Doktor Ozan İngiltereyi karıştırdı Kadınları bu hale getirdiNext

    İngiltere, tıp eğitimi aldığı iddiasıyla kadınları kandıran ve yüzlerine sahte botoks yaptıran Ozan Melin'i konuşuyor. Londra'da yaşayan Ozan Melin hakkındaki şikayetlerin ardından hakim karşısına çıktı. 8 Haziran'da hakkında karar verilecek Melin, şartlı tahliye edildi.

    Etiketler: botox , ingiltere , Doktor

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