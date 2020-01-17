Rusya'da siyaset alt üst oldu! Dünya şaşkınlık içinde! Putin, Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı...

Putin’in açıklamaları akla ilk olarak; başkan yerine bu kez de süper güçlü başbakan olarak iktidarını sürdürmeyi planladığını getirmişti. Ancak Putin dünyayı şaşırtan sistem değişikliği planına; Başbakan Dmitri Medvedev’i, ülkenin en önemli kurumu olan Güvenlik Konseyi Başkan yardımcılığı’na atayarak ve onun yerine 24 saat geçmeden Vergi Dairesi Başkanı Mişustin getirerek başladı.