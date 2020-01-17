Rusya'da siyaset alt üst oldu! Dünya şaşkınlık içinde! Putin, Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı...
Vladimir Putin’in yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından Rusya’da siyaset alt üst oldu.
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Vergi memurluğundan gelen hokeyarkadaşı Mikhail Mishustin’i başbakan olarak atayan Putin’in bir sonrakiadımının ne olacağına dair bulmacayı ise dünya çözmeye çalışıyor.
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20 yıllık iktidarı boyunca kendi başkanlık makamını olağanüstü yetkilerle donatan ve görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran Vladimir Putin (62), çarşamba günü ‘u’ dönüşü yapıp devlet başkanının yetkilerinin kısıtlanması ve parlamento tarafından seçilecek daha geniş yetkili bir başbakan olması gerektiğini söylemişti.
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Anayasanın üst üste 2 dönemden fazla başkanlığa izin vermemesi nedeniyle 2024’te görevinden ayrılmak zorunda olan Putin’in asıl planının ne olduğuna dair ise pek çok senaryo tartışılıyor.
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Putin’in açıklamaları akla ilk olarak; başkan yerine bu kez de süper güçlü başbakan olarak iktidarını sürdürmeyi planladığını getirmişti. Ancak Putin dünyayı şaşırtan sistem değişikliği planına; Başbakan Dmitri Medvedev’i, ülkenin en önemli kurumu olan Güvenlik Konseyi Başkan yardımcılığı’na atayarak ve onun yerine 24 saat geçmeden Vergi Dairesi Başkanı Mişustin getirerek başladı.
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Rus parlamentosu dün, Putin’in talebini onayladı ve iki gün öncesine kadar kimsenin tanımadığı Misuştin dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin resmen başbakanı oldu. Başbakanlığa düşük profilli birini getirmesi Putin’in siyasi kurumları etkisizleştirerek ülkeyi başka bir mekanizma ile kontrol etmek istediği senaryosunu kuvvetlendirdi.
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Kuvvetlenen ikinci senaryoya göre Putin; kağıt üzerinde devlet başkanına danışmanlık görevi bulunan ancak iç ve dış politikada çok etkili olan Güvenlik Konseyi’nin yetkilerini genişletecek ve Sovyetler Birliği dönemindeki Komünist Parti’nin siyasi kolu olan Polit Bürobenzeri bir yapıya dönüştürecek.
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Siyasetin gücünü de başkan, başbakan ve meclis arasında parçalayıp, zaten kendisine bağlı isimleri atayacağı bu makamları etkisizleştirecek. Kendisi de Güvenlik Konseyi’nin başına geçerek 6 yılda bir karşısına çıkan seçimlerle uğraşmadan ülkeyi tek başına yönetecek.
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Putin’in sistem tartışması yaratıp hızla anayasa değişikliğine giderek üst üste iki dönem engelini kaldıracağı ve 2024’te seçime girmesi de bir diğer senaryo. Ancak Rusların iç içe geçmiş ünlü oyuncak bebekleri ‘matruşka’lara benzeyen planlar yığınında, Putin’in seçime girmesiniöngören senaryolar arka planda kalıyor.
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Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı’na atadığı eski Başbakan Dimitri Medvedev yeni görevine başladı. Medvedev için ülke içinde ve dışında zaten düşük olan itibarının sıfırlandığı yorumları yapılırken; kendisine sadık kalanları ödüllendirme prensibi olan Putin’in 2024’te Medvedev’i devlet başkanlığına getirebileceği ileri sürüldü. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra anayasanın üst üste iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle Putin, 2012’de de başkanlık koltuğuna Medvedev’i oturtmuş kendisi 4 yıl başbakanlık yapmıştı.
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Rus lider Vladimir Putin, iktidarı eline aldığı günden beri hiç vazgeçmediği prensibine bağlı kaldı ve başbakan seçerken kamuoyu gözünde kendisine alternatif olamayacak bir ismi ortaya çıkardı. Yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu.
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Vergi dairesi başkanıyken 24 saat içinde başbakan olan Mihail Mişustin Rusya’da tanınan bir isim değil. Devlet medyası, 53 yaşındaki bürokratı, vergi sistemini bilgisayar çağına adapte etmesiyle ön plana çıkarıyor.Politik hırsları bulunmayan bir memur olarak tanınan Mişustin, buz hokeyi meraklısı olan Başkan Putin’in takım arkadaşı olarak biliniyor.
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Putin, kimsenin beklemediği bir anda sistemi kökten sarsacak bir planı uygulamaya koydu. Her zamanki gibi tanınmayan isimleri vitrine çıkardı. Sovyetler Birliği’ni anımsatan bu siyasi manevra, o dönemin istihbarat teşkilatı KGB’den gelen Putin’e özgü ‘ajan ketumluğu’ içinde son ana kadar saklandı. Rus medyası, Putin ülkeyi baştan aşağı değiştirecek planını açıklayana kadar başbakan dahil kimsenin bundan haberdar olmadığını yazdı.