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    Haberler >Eğitim>Rektöre twitter'dan bu mesajı atınca...

    Rektöre twitter'dan bu mesajı atınca...

    Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, sosyal medyadan kendisini kestane yemeye davet eden öğrencilere misafir oldu... Ortaya bu fotoğraflar çıktı...

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:
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    Rektöre twitterdan bu mesajı atınca...Next

    Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Rektör Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" şeklinde mesaj attı.

    Etiketler: Rektör , mesaj , twitter

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