Rektöre twitter'dan bu mesajı atınca...

Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Rektör Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" şeklinde mesaj attı.
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