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Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 12:03, /

ÖSYM duyurdu: KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı- Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı ardından KPSS 2020/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler? İşte KPSS 2020/3 tercih kılavuzu ve - Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…

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Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı duyuru yayımlandı. Yapılan duyuruya göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacak.

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ÖSYM KPSS/3 DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN tıklayınız.

3KPSS/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN

KPSS/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2 Adayların bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. 3.1 Adaylar tercihlerini, 8-15 Ocak 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 15 Ocak 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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