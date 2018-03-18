Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ÖSO ilçe merkezine girdi! İşte ilk kareler...

    ÖSO ilçe merkezine girdi! İşte ilk kareler...

    Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. Kent merkezinden silah ve patlama sesleri duyuluyor. Afrin'e giren ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı. İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar...

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:
    1 / 49
    ÖSO ilçe merkezine girdi İşte ilk kareler...Next

    İşte ÖSO güçlerinin kontrolü sağladığı Afrin'in merkezinden gelen ilk fotoğraflar...

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , TSK , ÖSO , gündem
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri