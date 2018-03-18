ÖSO ilçe merkezine girdi! İşte ilk kareler...

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. Kent merkezinden silah ve patlama sesleri duyuluyor. Afrin'e giren ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı. İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar...
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