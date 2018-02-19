Ölüm döşeğindeydi, tam 206 kilo verdi!

Nikki Wester, tam bir azim ve kararlılık hikâyesi. Bir zamanlar 294 kilo olan Nikki Wester tamı tamına 206 kilo verdi. 2015 yılında kiloları nedeniyle belgesele konu olan Nikki Wester'ın son halini görenler gözlerine inanmakta güçlük çekiyor.
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