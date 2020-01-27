Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son gün ne zaman? 2020 MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı: 16 ve yukarı yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı: 4-6 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı:7-11 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı:12-15 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar



Taşıt yaşı:16 ve yukarı yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar



Taşıt yaşı:1-3 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar



Taşıt yaşı:4-6 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar



Taşıt yaşı:7-11 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar



Taşıt yaşı:12-15 yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341



Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı



Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar



Taşıt yaşı:16 ve yukarı yaş



Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120