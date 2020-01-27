Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son gün ne zaman? 2020 MTV ödemesi nasıl yapılır?
Araç sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksiti için verilen süre dolmak üzere. 2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor. Peki, MTV son gün ne zaman?
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Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süreci devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.
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MTV ödemesi nasıl yapılıyor?
MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.
Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.
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2020 MTV ÖDEME TARİFESİ
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 1-3 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 4-6 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 7-11 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL):
51.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 12-15 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 16 ve yukarı yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı: 4-6 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı:7-11 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı:12-15 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
Taşıt yaşı:16 ve yukarı yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar
Taşıt yaşı:1-3 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar
Taşıt yaşı:4-6 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar
Taşıt yaşı:7-11 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar
Taşıt yaşı:12-15 yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341
Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı
Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlar
Taşıt yaşı:16 ve yukarı yaş
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120