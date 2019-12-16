Milyonlarca telefon için Android uyarısı

Rekabet kurumunun 'haksız rekabet'e yol açtığı gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google düğmeye bastı; yeni telefonlarda servislerine yer vermeyecek. Diğer yandan telefonları baştan sona değiştirecek Android 10 güncellemesi de yayında. Peki hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak?
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1
Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...
2
Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:
Huawei P30 Pro
3
Google Pixel
4
Honor 20
5
Xiaomi Mi Mix 3 5G
6
Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e