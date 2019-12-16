MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMilyonlarca telefon için Android uyarısı
GeriTeknoloji Milyonlarca telefon için Android uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16 Aralık 2019 - 07:08,

Milyonlarca telefon için Android uyarısı

Rekabet kurumunun 'haksız rekabet'e yol açtığı gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google düğmeye bastı; yeni telefonlarda servislerine yer vermeyecek. Diğer yandan telefonları baştan sona değiştirecek Android 10 güncellemesi de yayında. Peki hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

2

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

3

Google Pixel

4

Honor 20

5

Xiaomi Mi Mix 3 5G

6

Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e

7

Sony Xperia XZ3

8

OPPO R17

9

Nokia 8.1

10

LG G8 ThinQ

11

ASUS ZenFone 5Z

12

General Mobile GM 9 Pro

13

ZTE Axon 10 Pro

14

Huawei P30

15

Google Pixel 2

16

Honor 10

17

Xiaomi Mi 9

18

Samsung Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus

19

Sony Xperia 1

20

OPPO Find X

21

Nokia 1

22

LG V50 ThinQ

23

ASUS ZenFone 6

24

General Mobile GM 8

25

Huawei P30 lite

26

Google Pixel 3

27

Honor 8X

28

Xiaomi Mi 9 SE

29

Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10

30

Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium

31

OPPO F11, OPPO F11 Pro

32

Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView

33

LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4

34

ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

35

Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi