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    Mide bulandıran olay... Bunları yedirmişler

    ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenlendi.

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:
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    Mide bulandıran olay... Bunları yedirmişlerNext

    ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenlendi. Baskında 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve küflenmiş derin donduruculara el konuldu.

    Etiketler: zabıta , gündem

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