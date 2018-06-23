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Melania Trump'ın tepki çeken ceketine mesajlı yanıt
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, perşembe günü Teksas eyaletinde sığınma merkezlerini ziyaretinde giydiği cekete karşı Wildfang giyim markası “Gerçekten umursuyorum, ya sen?’’ yardım kampanyası başlattı.
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