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    Melania Trump'ın tepki çeken ceketine mesajlı yanıt

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, perşembe günü Teksas eyaletinde sığınma merkezlerini ziyaretinde giydiği cekete karşı Wildfang giyim markası “Gerçekten umursuyorum, ya sen?’’ yardım kampanyası başlattı.

    İHA
    23.06.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
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    Melania Trumpın tepki çeken ceketine mesajlı yanıtNext

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, perşembe günü Teksas eyaletinde sığınma merkezlerini ziyaretinde giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştirilmişti.

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