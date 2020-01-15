Melania Trump yine yaptı! Canlı yayında izlediler

Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili canlı yayına yansıyınca yine alay konusu oldu.
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ABD Başikanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı.
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Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı.
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Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı.
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73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı.
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İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, Donald Trump eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu.
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Melania Trump'ın bu zoraki el ele tutuşma anında yüzündeki değişiklik ve elini bir anda tekrar geri çekmesi sosyal medyayı salladı.
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"Melania el ele tutuşunca hiç mutlu görünmüyor", "Ben de ona hiç sempati duymuyorum Melania, seninle aynı görüşteyiz", "Olayı canlı izledim, anında elini bıraktı" sosyal medyada yazılanlardan sadece birkaçı...
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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki bu garip beden dili son zamanlarda dikkat çekiyor ve sosyal medyanın genellikle odak noktasını oluşturuyor.
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Melania Trump her seferinde kameralar önünde eşinin elini tutmayı reddediyor.
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Çiftin 2017'de gerçekleştirdiği Tel Aviv ziyaretinde de Melania Trump, Donald Trump'ın elini tutmamak için çabalamış ve bu anlar da tartışma yaratmıştı.
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Melania'nın eşinin elini tutmamak için saçını düzeltiyor gibi yapması, bir anda elini çekmesi internette her daim viral oluyor.