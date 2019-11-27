KYK ödeme tablosu yayınladı ve duyurdu: KYK burs ve kredi ödemeleri başlıyor…
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleriyle ilgili duyuru yayımladı. Kurumun resmi sayfasından ve Twitter adresinden yapılan duyuruda KYK burs ve ödeme tablosu yer alıyor. Peki, KYK burs ve ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme kimlere yapılacak?
Üniversite öğrencilerinin bir süredir sorduğu ‘KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt geldi. KYK’dan (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama 26 Kasım Çarşamba günü geldi. Yapılan duyuruya göre, KYK burs ve kredi ödemeleri başlıyor. İşte, KYK burs ve kredileriyle ilgili yapılan açıklama:
Kurumun resmi sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, KYK burs ve kredi ödemeleri başlıyor. İşte, KYK burs ve kredileriyle ilgili yapılan açıklama:
📢İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.📢 pic.twitter.com/XEGWo3PTDU— KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) November 26, 2019
📢İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.📢 pic.twitter.com/XEGWo3PTDU— KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) November 26, 2019