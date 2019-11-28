Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? Resmi tarih açıklaması!
KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak sorusu, kasım ayının son günlerine girilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak olan KYK bursu ve kredisi için ödemeler, ATM'ler aracılığıyla çekilebilecek. Peki, KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? İşte, KYK burs ve kredilerinin hesaplara yatırılacağı tarih bilgileri
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Kasım ayı sonunda öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı duyurulan KYK bursu ve kredisi için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Belirli tarih aralığında gerçekleşecek olan KYK ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla çekilebilecek. Peki, KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
KYK kredi ve burs ödemeleri, Ziraat Bankası'nın belirlediği tarih aralığında gerçekleşecek. Tarih aralıkları öğrencilerin TC Kimlik Numarasına göre değişecek.
İşte, TC Kimlik Numarasına göre ödemelerin gerçekleşeceği tarihler...
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TC Kimlik Numarasının sonu 0 ile bitenler 27 Kasım, 2 ile bitenler 28 Kasım, 4 ile bitenler 29 Kasım, 6 ile bitenler 30 Kasım, 8 ile bitenler ise 1 Aralık tarihinde burs ve kredilerini çekebilecek.
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KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih aralığı, YURTKUR'un ilk duyurusu ile gerçekleştirilmişti. Bu yıl kasım ayının son günlerinde 2 aylık peşin olarak yatırılacağı bilgisi aktarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, herhangi bir aksaklık olmaması halinde 1 Aralık tarihine kadar hesaplarda olacak.
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GELECEK AYLARDA ÖDEMELER HANGİ GÜNLERDE YAPILACAK?
KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,
T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,
2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,
4-6 ile bitenler her ayın 8'inde
6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.