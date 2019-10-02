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KYK devlet bursu ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2019-2020 eğitim dönemi burs başvuruları hakkındaki araştırmalar ekim ayı ile birlikte yoğunluk kazandı. Yurt yerleştirmeleri günler önce tamamlanan KYK'da gözler şimdi ise burs ve kredi başvurularında. Peki, KYK devlet bursu ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan kredi ve burs başvurusu için ekim ayına girilmesiyle birlikte araştırmalar yoğunluğunu arttırmaya devam ediyor. Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için katılacağı KYK burs başvurusu, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.
Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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