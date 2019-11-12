KYK burs başvuru sonuçlarında cuma detayı! KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, 28 Eylül günü mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve yapılan arama çalışmalarına rağmen izine rastlanmayan Mehmet Toğan'ın (84) eşi ve kızı, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) burs başvurusunda bulunan binlerce üniversitelinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan öğrenciler, gelecek yıldan itibaren 550 TL olarak ödenecek burslara ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?