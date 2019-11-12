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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
12 Kasım 2019 - 11:40,

KYK burs başvuru sonuçlarında cuma detayı! KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) burs başvurusunda bulunan binlerce üniversitelinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan öğrenciler, gelecek yıldan itibaren 550 TL olarak ödenecek burslara ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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1

KYK burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kurumun başvuru değerlendirme süreci devam ediyor. Titizlikle tüm burs başvurularını inceleyen KYK, binlerce öğrenciyi ilgilendiren burs başvuru sonuçlarını kısa süre içinde erişime açacak. İşte, 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

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Kasım ayının gelmesiyle birlikte KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin heyecan tavan yaptı. Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama tarihi baz alındığında gözler bu ayın son günlerine çevrildi.

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Geçmiş yıllardaki tecrübeler ve sonuç açıklama tarihine göre 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım 2019 tarihine kadar açıklanabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu burs başvurularına ilişkin KYK'dan ya da ilgili Bakanlık ve yetkililerden bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

4BURS MİKTARI YÜKSELDİ

BURS MİKTARI YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi. Açıklamanın tamamı şöyle;

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

5BURSUN GERİ ÖDENMESİ

BURSUN GERİ ÖDENMESİ

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan .

Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

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KYK burs başvuru sonuçlarında cuma detayı! KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) burs başvurusunda bulunan binlerce üniversitelinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan öğrenciler, gelecek yıldan itibaren 550 TL olarak ödenecek burslara ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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