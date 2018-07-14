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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Attıkları her adım dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla takip edilen İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyelerinden biri gündem yarattı.

Hürriyet Haber
14.07.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:
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Küçük prenses öyle bir şey söyledi kiNext

Bu kez annesi Kate Middleton ve amcası Prens Harry'nin yeni karısı Meghan Markle'dan bile rol çalan kişi ise Prenses Charlotte oldu. 3 yaşındaki Prenses Charlotte, geçen hafta küçük kardeşi Prens Louis için düzenlenen vaftiz töreninin en çok dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.

Etiketler: prenses charlotte , prens william , kate middleton

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