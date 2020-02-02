Korona virüs ile ilgili Çin’den gelen son dakika görüntüler yürek yaktı!
Tüm dünyayı paniğe sevk eden korona virüs salgını ile ilgili gelen son dakika haberlerine göre can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Hastalık nedeniyle Çin sınırları dışında ilk ölüm gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanından insanları korku sardı. Öte yandan lösemi hastası kızını Hubei'den Jiujiang'a götürmek isteyen bir annenin, gözyaşları dünyayı sarstı. Kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen aile, gözyaşlarını tutamadı.
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.
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Uluslararası haber ajansları ise dünyanın dört bir yanından çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. Bu görüntüler Ciangşi'deki bir kontrol noktasında çekildi.
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Lösemi hastası kızını, Hubey'den Ciangşi'deki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Kızını hastaneye götürmesine izin verilmeyen kadın, hüngür hüngür ağladı.
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Kızını hastaneye zamanında yetiştiremeyeceğini düşünerek endişelenen ve gözyaşlarına boğulan kadının bu görüntüleri, Reuters haber ajansı tarafından kaydedildi.
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Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Bu anlar objektiflere saniye saniye yansıdı.
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Ancak ismi açıklanmayan kadın ve kızının geçiş izni alıp alamadığı bilinmiyor.
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NHC ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin hastanenin yakın yerlerinde krematoryum alanlarında yakılacağını da duyurdu.
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Çin anakarası dışında virüs tespit edilen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 14, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı.
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NHC ayrıca son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45, virüs tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 590 arttığını bildirdi.
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Ülke genelindeki toplam can kaybının 294'ü koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyaletteki kesinleşen koronavirüs vakası ise 9 bin 74 olarak açıklandı.
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Hubey eyaletinde Bahar Bayramı tatili de 13 Şubat'a kadar uzatıldı. Bununla birlikte eyaletlerde virüs tespit edilen vaka sayısı Guangdong'da 604, Cıciang'da 599, Hınan'da 493, Hunan'da 389, Ciangşi'de 333, Anhui'de 297, Ciangsu'da 236, Sıçuan'da 231, Şandong'da 225'e çıktı.
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Ayrıca vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 168, Şanghay'da 177, Çongçing'de 262, Tiencin'de 41'e çıktı.
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Çin dışında ise Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 16, Güney Kore'de 12, Avustralya'da 9, Malezya, ABD ve Almanya'da 8'er, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da 4'er, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Filipin, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.
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Aralarında çok sayıda doktor ve hemşire de olan hastane çalışanları, sınırın kapatılmaması halinde Pazartesi günü greve başlamayı ve eylemi beş gün sürdürmeyi planlıyor.
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Hong Kong Hastane Yönetimi Çalışanları İttifakı, 9 bin üyesinin greve destek verdiğini açıkladı ve yönetimi, "taleplerini görmezden gelmekle" suçladı. Hong Kong'da şu ana kadar 13 kişide koronavirus görülmüştü.
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Öte yandan, ABD'den sonra Avustralya da, Çin vatandaşlarına ya da kısa süre önce Çin'de bulunan yabancılara seyahat yasağı koydu. Çin'e uçak seferlerini durduran son bölge ülkesi ise Vietnam oldu.
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Daha önce Rusya, Japonya, Pakistan, İtalya, Singapur ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve Avustralya'ya benzer önlemler almıştı.
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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise bu tip önlemlerin yarardan çok zararı olduğu uyarısında bulundu. Örgüt bunun yerine sınır kapılarında tarama yapılmasını tavsiye etti.
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Çin hükümeti de vatandaşlarına ya da kısa süre önce ülkede bulunanlara seyahat yasağı koyan ülkelere tepki gösterdi.
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Çok sayıda ülke Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor. Son olarak Endonezya, 250 vatandaşının tahliyesi için Çin'in Hubei eyaletine bir uçak göndereceğini açıkladı.
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Rusya da uzak doğu sınırındaki üç kontrol noktasını yeniden açarak 100 kadar turisti tahliye ediyor.
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Çin'de geçen yılın sonlarında ortaya çıkan ve en az 23 ülkeye daha yayılan koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı 2003'te SARS virüsünün görüldüğü kişilerin sayısını geçmişti. Şu ana kadar koronavirüs görülenler arasında ölüm oranı SARS'tan az.